astor catering, event & more schließt Modernisierung erfolgreich mit Re-Branding als AVIO catering & event ab

(fair-NEWS)

Seit Anfang 2011 überzeugt das Catering-Unternehmen astor catering, event & more seine Kunden und Gäste mit Köstlichkeiten und kulinarischen Erlebnissen auf höchstem Niveau. Dieser Erfolg verbindet sich jetzt mit dem neuen Namen AVIO catering & event, der am Markt unterscheidbarer sein soll als der alte Name.Die zugehörige Unternehmensphilosophie KÖSTLICH – KREATIV - BESONDERS transportiert den Markenkern:Das Wohlergehen der Gäste auf Events mit kulinarischen Besonderheiten auf höchstem Niveau.„Wir sind überzeugt, dass dieses Re-Branding der bundes- und europaweiten Expansion, sowie den neuen Ansprüchen an modernes und innovatives Eventcatering gerecht wird“, erläutert Panagiotis Tsangalis (Head of Sales). Nicht zuletzt durch den vollwertigen Einstieg des Juniors Markos Tsangalis, nach erfolgreichem Event-Studienabschluss, ist das Unternehmen breiter und moderner aufgestellt für die Herausforderungen einer sich stetig im Wandel befindlichen Branche.Alle Informationen, Neuigkeiten und Daten rund um AVIO catering & event finden Sie ab sofort auf unserer Internetseite www.avio-catering.de



Bildinformation: AVIO catering & event