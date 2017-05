Her mit dem Wossa, weg mit dem Wein! Gegenbauer krempelt traditionelle Menübegleitung um

(fair-NEWS)

„Was alkoholfreie Alternativen zur Weinbegleitung angeht, liegen viele Gastronomen noch immer im Dornröschenschlaf“, erklärt Essigpapst Erwin Gegenbauer. „Da ist neben Mineralwasser eine Saftauswahl das höchste der Gefühle.“ Genau das will der Wiener ändern und ergänzt seine Tschopperl-Wossa-Linie um die Sorte Tomate. Das Getränk aus Hochquellwasser und fermentiertem Tomatensaft wird ohne Zucker und Zusatzstoffe hergestellt und bietet als Menübegleitung neben den beiden anderen Varianten Johannisbeere und Himbeere ein besonders charakteristisches Geschmackserlebnis.Wien, Mai 2017. „In der Spitzengastronomie kommt man an der Fermentation momentan kaum vorbei“, sagt Erwin Gegenbauer, „aber schaut man in die Getränkekarte, begegnet man ihr so gut wie gar nicht. Das ist sehr schade.“ Grund genug für den Qualitätsfanatiker, sein Tschopperl Wossa weiterzuentwickeln und anspruchsvollen Genießern ein ebenso aromatisches wie gesundes Getränk zu präsentieren. Eine Hauptzutat ist fermentierter Tomatensaft, einer von Gegenbauers Bestsellern, die er in seiner Manufaktur im zehnten Wiener Bezirk selbst herstellt: Kalt gepresstem Tomatensaft werden Milchsäure- und Essigbakterien hinzugesetzt, um die Fermentation in Gang zu bringen, anschließend lagert das Produkt bis zur Abfüllung in Glasballons in Gegenbauers Katakomben.So viel Arbeit für ein „Wossa“? Logisch, Gegenbauer ist schließlich für seinen Perfektionismus bekannt, den er bei der Herstellung aller Essige, Öle, Biere und eben auch des Tschopperl Wossas an den Tag legt. Die neueste Variante ergänzt die beiden anderen Sorten Johannisbeere und Himbeere und bietet ein besonders intensives Geschmackserlebnis. „Das Aroma der Tomate kommt irrsinnig gut raus, unser Wossa schmeckt ganz zart fruchtig, fast schon ein wenig süß“, so Gegenbauer. Bei seiner neuesten Kreation verzichtet der Wiener übrigens bewusst auf Kohlensäure. „Bei den anderen beiden Sorten haben wir mit Kohlensäure gearbeitet, um den erfrischenden Charakter des Tschopperl Wossas zu unterstreichen. Aber mit der Sorte Tomate wollen wir besonders der Gastronomie eine anspruchsvolle Alternative zur klassischen Menübegleitung aufzeigen, und ganz pur kommen die Aromen einfach am besten zur Geltung.“Weitere Informationen und Bestellung unter www.gegenbauer.at



Bildinformation: Gegenbauer