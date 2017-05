(fair-NEWS)

Seit wenigen Tagen ist nun auch der Online-Shop von Diana Pohl, der selbständigen JEMAKO® Vertriebspartnerin aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, live.Unter www.premium-putzen.de sind sämtliche JEMAKO® Produkte erhältlich. Ferner, um den Wünschen der regionalen Kunden gerecht zu werden, existiert auch eine Abholfunktion. Das bedeutet, es können Produkte bequem im Online-Shop ausgewählt, in den Warenkorb gelegt, und an der virtuellen Kasse mit der Auswahl „Abholung“ bestellt werden. Der Kunde kann dann die Ware, nach Terminabsprache, fertig gepackt vor Ort abholen und bezahlen. So kommen Online- und Offline-Welt perfekt zusammen.Auch bei den Bezahlmöglichkeiten wurde auf eine große Auswahl geachtet. Von paypal, über amazon-pay, Kreditkarten bis zur Vorkasse ist alles vorhanden.Der Shop ist selbstverständlich auch "mobilfähig", sprich via Smartphone schnell und leicht zu bedienen.Viel Wert wird bei www.premium-putzen.de auf eine individuelle und fachgerechte Beratung gelegt. Daher können Kunden und/oder Interessierte sich aktiv per Email, Telefon oder via Beratungsformular informieren, um schlussendlich das richtige Produkt für ihr jeweiliges Reinigungsproblem bzw. die richtige Oberfläche zu erhalten. Wer seinen Wohnort im Schwarzwald-Baar-Kreis hat, kann auf Wunsch von einer persönliche Vor-Ort-Beratung in den eigenen vier Wänden profitieren. Lust auf noch mehr JEMAKO®? Dann kann man bei www.premium-putzen.de sogar eine kostenlose Putzparty® buchen und gemeinsam mit Freunden und Bekannten die JEMAKO® Produkte daheim erleben und testen. Einfach mal ausprobieren!



Bildinformation: Kunden von premium-putzen freuen sich über Online-Shop