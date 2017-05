RoLigio®: Schnelle Lösung bei Burnout!

(fair-NEWS) Nach wenigen Tagen im „Romantischer Winkel Spa & Wellness Resort“ in Bad Sachsa einen Ausweg aus dem Burnout finden? Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Doch begeisterte Gäste bestätigen die Wirksamkeit des einzigartigen, mehrfach ausgezeichneten RoLigio®-Programms, das vom „Romantischen Winkel“ entwickelt wurde. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen gibt es nun erstmals ein spezielles Paket mit dem Titel „RoLigio® Endlich wieder glücklich sein“, das bei Burnout schnelle Hilfe bietet.



Nora Oelkers, Inhaberin des „Romantischen Winkels“ und Mutter dreier Kinder, hat RoLigio® erfunden, nachdem sie selbst einen Burnout erlitt und monatelang Hilfe suchte. Anhand ihrer Erfahrungen entwickelte sie gemeinsam mit Ärzten und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen das innovative und ganzheitliche Wellness- und Lebenskonzept RoLigio®. Das Besondere an diesem Programm ist die langanhaltende Wirkung. „Es bringt Körper, Geist, Seele und Verstand nicht nur für die kurze Zeitspanne einer Wellnessbehandlung, sondern nachhaltig ins Gleichgewicht“, so Oelkers. Mit ihrem innovativen Konzept wurde sie schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der „Wellness-Aphrodite“, dem angesehensten Innovationspreis der Wellnessbranche im deutschsprachigen Europa, sowie mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“, dem wichtigsten Wirtschaftspreis Deutschlands.



„Zunächst diente RoLigio® in erster Linie dem Stressabbau und der Burnout-Vorbeugung. Mit dem Programm wollten wir Menschen helfen, auf einfache Weise glücklich zu sein und zu bleiben. Doch unsere Erlebnisse mit den Gästen haben uns nun gezeigt, dass RoLigio® nicht nur vorbeugend, sondern auch bei einem akuten Burnout schnell und nachhaltig wirkt“, berichtet Nora Oelkers. So schreibt beispielsweise Andreas W. nach einer RoLigio®-Behandlung im Februar: „Vorher war ich psychisch angespannt, innerlich zerrissen, hatte keine Perspektive mehr. Ich fühlte mich mut- und kraftlos und befürchte, es nicht mehr zu schaffen. Jetzt habe ich wieder eine Perspektive für die Zukunft und fahre fröhlich nach Hause. Diese eine Woche RoLigio® hat alles gut werden lassen.“ Auch Dagmar S. schreibt: „Ich kehre mit neuem Mut und Freude in den Alltag zurück.“



„Aufgrund der fantastischen Auswirkungen auf unsere Gäste haben wir nun ein spezielles Burnout-Programm zusammengestellt, bestehend aus verschiedenen Entspannungsanwendungen, inspirierenden Impulsen und gezieltem Coaching“, so Nora Oelkers. Im Rahmen des Programmes „RoLigio® Endlich wieder glücklich sein“ wird jeder Gast von einem RoLigio®-Spezialist individuell betreut. Im persönlichen Gespräch werden die einzelnen Bausteine des RoLigio®-Pakets den Bedürfnissen und Wünschen des Gastes entsprechend individuell angepasst. „Schon in kurzer Zeit greifen kleine Veränderungen und große Erkenntnisse, so dass die Gäste ihr Leben ganz natürlich neu ausrichten. Auf diese Weise schöpfen sie schon nach wenigen Tagen wieder neuen Mut und neue Kraft, so dass sie nach dem Aufenthalt in unserem Hotel zu einem Alltag voller Lebensfreude und Hoffnung zurückfinden“, so Nora Oelkers.