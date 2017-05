VELOHamburg 2017

(fair-NEWS) Hamburg, 8. Mai 2017.

Über 160 Aussteller und Marken locken auf die Fahrrad-Ausstellung im Open Air Bereich und dem Deck der Rindermarkthalle auf St. Pauli. Damit ist die Veranstaltungsfläche komplett ausgebucht! Alle Neuheiten in den Bereichen E-Bikes, Citybikes, Reiseräder, Mountainbikes, Rennräder, Lastenräder, Kinder- und Jugendräder können auf vier Teststrecken und -parcours entdeckt, getestet und gekauft werden.



Wenn es um das Fahrrad in Elbmetropole geht, ist Hamburgs Radverkehrskoordinatorin Kirsten Pfaue die Schnittstelle zwischen allen beteiligten Ämtern und den Bürgern. Als Ehrengast auf der VELOHamburg eröffnet sie das Fahrradfestival am Samstag (13.05.2017) um 11.00 Uhr auf der Fahrradbühne.



Viel Action für Groß und Klein



Fünf verschiedene VELOTouren von E-Bike über Rennrad bis zu Cruisern und historischen Rädern bieten ausgiebige Testerfahrungen, das VELOHamburg Cargobike Race und der Modular Pumptrack versprechen spannende Erlebnisse – für Besucher aller Altersklassen.



Zum Mitmachen laden auch der Zeichenwettbewerb „Die schönsten Hamburger“, die VAUDE Re-Cycle-Tour mit Rätselraten auf dem Ergometer und der Multivisionsdesktop von „Cycle Your City“ ein. Auf der Fahrradbühne, präsentiert von HAMBURG ZWEI, informieren Experten und spannende Persönlichkeiten von Fahrradmobilität bis Radreise, von Lastenrad bis E-Bike und Jedermannrennen bis Extremradsport.

Einige Event-Highlights:



VELOHamburg Cargobike Race



Das Lastenradrennen, in dem Hersteller, Händler, Kuriere und Freizeitlastenradler zeigen können, was sie in den Beinen und ihre Cargobikes auf dem Kasten haben! Das Ganze mitten im Festivalgeschehen auf dem Deck der Rindermarkthalle.

Wann? Vorläufe Samstag 18.00 Uhr, Finale Sonntag 15.00 Uhr

Velo Classico Ride



Das historische Radsportevent in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern etabliert sich als eines der wichtigsten Klassikertreffen Deutschlands. Anlässlich des 200-jährigen Fahrradjubiläums laden die Velo Classico Veranstalter zur historischen Ausfahrt – auf alten Rädern und in feinem Zwirn!

Wann? Sonntag, 10.30 Uhr, Treffpunkt Vorplatz Rindermarkthalle



E-Bike Erlebnistour



Was ist überzeugender, als ein E-Bike unter realen Bedingungen zu testen? Die Besucher können zusammen mit Profi-Tester Wolfram Hartmann in kleinen Gruppen auf Nebenstraßen durch Hamburg radeln und dabei den Spaßfaktor verschiedenster E-Bikes erleben. Welcher Motor ist stärker? Welcher Rahmen komfortabler? Welches E-Bike passt zu mir?

Wann? Samstag und Sonntag jeweils 13.00 Uhr und 16.00 Uhr



Key Facts

VELOHamburg 2017

Datum: 13.-14. Mai 2017

Samstag 10.00 Uhr – 20.00 Uhr

Sonntag 10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Ort: Rindermarkthalle St. Pauli / Neuer Kamp 31 / 20359 Hamburg

Veranstalter: Leomotion OHG

Organisation: Velokonzept Saade GmbH, Berlin

Tickets: Tageskarte 6,00 Euro

ermäßigt 4,50 Euro

Kinder bis zum 14. Lebensjahr Eintritt frei.

Web: www.velohamburg.com

