Mehr Selbstbewusstsein erlangen mit Familienaufstellung

Dr. Susanne Lapp lädt Interessierte zum offenen Seminar Familienaufstellung für Glück und Erfolg einFür viele Menschen ist Selbstbewusstsein ein Thema. Jeder definiert diesen Begriff dabei völlig individuell und hat unterschiedliche Empfindungen darin, wann er sich für selbstbewusst hält. Dr. Susanne Lapp, Inhaberin des Instituts für Persönlichkeitsentwicklung WildWechsel, kennt Wege zu mehr Selbstbewusstsein und bietet in ihrem nächsten offenen Seminar Familienaufstellung für Glück und Erfolg am 20. und 21. Mai 2017 in Frankfurt am Main die Möglichkeit, diese für sich zu erfahren."Viele unserer Baustellen haben ihre Wurzeln in unserer Kernfamilie", weiß die die Expertin für Familienaufstellungen und Systemischer Lehrcoach Dr. Susanne Lapp. "Empfindet ein Mensch Lücken in seinem Selbstwert, hat das seinen Ursprung oft in dessen Kindheit. So können zum Beispiel Schwierigkeiten mit einem Vorgesetzten darauf zurückzuführen sein, dass der eigene Vater früher als sehr dominant erlebt wurde und ihm nichts rechtgemacht werden konnte." Wenn sich Menschen beispielsweise Kollegen gegenüber nur schlecht durchsetzen können, gibt es in der Vergangenheit vielleicht eine Schwester oder ein Bruder, der körperlich überlegen war oder gegen den sich nicht aufgelehnt werden durfte, weil es ansonsten Ärger gab. "Familienaufstellungen helfen, diese Wurzeln zu verstehen", erklärt Dr. Lapp weiter.Auch haben Menschen nicht generell ein geringes Selbstbewusstsein, sondern nur gegenüber bestimmten Personen oder auch Personengruppen. "So kann es dem einen schwerfallen, seine Meinung gegenüber dem Vorgesetzten zu vertreten und andere haben dieses Problem gegenüber Kollegen oder dem Partner."Mithilfe von Familienaufstellungen können umfassende Veränderungen erzielt werden, weil Schwierigkeiten entdeckt und Muster erkannt werden.Der nächste Termin zum offenen Seminar Familienaufstellungen für Glück und Erfolg ist am 20. und 21. Mai 2017 im Projekthaus Leistikow, zwischen jeweils 10-15 Uhr.Anmeldungen zum offenen Seminar Familienaufstellungen für Glück und Erfolg bitte unter: <a href="/www.wildwechsel.biz/veranstaltungen-2/2249-2/">www.wildwechsel.biz/veranstaltungen-2/2249-2/</a>Mehr Informationen zu WildWechsel und Dr. Susanne Lapp unter: <a href="/www.wildwechsel.biz.">www.wildwechsel.biz.</a>



Bildinformation: Expertin für Familienaufstellung Dr. Susanne Lapp