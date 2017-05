Happy Birthday Home Control! Smart Home von devolo feiert zweiten Geburtstag

(fair-NEWS)

Aachen, 09. Mai 2017 - "Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Smart Home!", hieß es vor ziemlich genau zwei Jahren im Aachener Firmensitz der devolo AG. Im Frühjahr 2015 erblickte hier nicht nur ein neues Produkt, sondern gleich eine ganz neue Produktlinie das Licht der Welt: devolo Home Control, das einfache Smart Home, war geboren. Als einer der ersten Hersteller weltweit bot devolo daher gleich ein ganzheitliches Smart Home-Paket aus neun verschiedenen Komponenten an - zusammen mit einer selbst entwickelten Software-Plattform, die die Einrichtung und Bedienung zum Kinderspiel machte. Seitdem hat sich einiges getan.Sicherheit, Komfort und Energiesparen: Ganz einfach mit devolo Home ControlEinfach sollte das Smart Home aus Aachen sein, dabei erschwinglich und sowohl für Wohneigentum als auch Mietwohnungen geeignet. Diese Idee setzten die devolo-Ingenieure mit großem Know-how in die Tat um: Alle Bausteine von devolo Home Control kommunizieren per Funk, sind leicht zu installieren und qualitativ hochwertig. Die selbst entwickelte Bedienungs-Software sorgt dank integrierter Erklärvideos sowie Drag&Drop-Bedienung von Anfang an für eine einfache Installation und eine leichte Bedienung. devolo Home Control deckt alle relevanten Smart Home-Bereiche ab: Komfort, Energiesparen und Sicherheit. Letzteres lässt devolo regelmäßig von unabhängigen Experten überprüfen: Die IT-Sicherheitsexperten des renommierten Labors AV-Test zeichneten devolo Home Control bereits zwei Mal in Folge mit der Bestnote "sehr guter Schutz" aus.Flexibel und kommunikativ dank intelligenter SoftwareInzwischen bietet devolo zwölf eigene Home Control-Bausteine an. Wer mehr möchte, freut sich, dass devolo Home Control als offenes System konzipiert wurde: Jedes Smart Home-Gerät, das dem Z-Wave-Funkstandard folgt, kann mit Home Control verbunden werden. Das sind derzeit mehrere hundert verschiedene Produkte! Zusätzlich integrieren die devolo-Entwickler kontinuierlich weitere Produkte von anderen Herstellern wie beispielsweise die Lichtsteuerung Philips Hue. Mit dem devolo Amazon Alexa Skill lernt Home Control sogar "sprechen" und schaltet das Smart Home direkt per Sprache (hierfür wird ein Amazon Echo oder Echo Dot benötigt).devolo Home Control: Ein umfassendes Smart Home-SystemMit devolo Home Control kann das gesamte Zuhause selbstständig und ohne Fachwissen intelligent vernetzt werden - von der Licht- und Heizungssteuerung bis hin zum effizienten Einbruchschutz. Ob smarte Alarmsirene, vernetzter Rauchmelder oder Funkschalter, bei Home Control finden Kunden alle wichtigen Smart Home-Bausteine. In den vergangenen zwei Jahren hat Home Control sich kontinuierlich weiterentwickelt: Neue Home Control-Bausteine wurden auf den Markt gebracht und die Software wurde mit vielen Updates regelmäßig weiterentwickelt. Aufgrund der zahlreichen Neuerungen und der Einfachheit in der Bedienung wurde devolo Home Control bereits mehrfach von den Lesern verschiedener Fachmagazine als beliebtestes Smart Home-System ausgezeichnet.Noch mehr Smart Home für devolo-KundenAuch wenn das bestehende System bereits viele Kundenwünsche abdeckt, sehen die Experten in Aachen nach wie vor viel Potenzial für Erweiterungen. So wird aktuell an neuen Home Control-Komponenten und den nächsten Software-Updates mit Hochdruck gearbeitet. Beispielsweise wird der Alexa Skill weiter verbessert und künftig zahlreiche neue Funktionen bieten. Mit dem bevorstehenden Update der Home Control-App können Nutzer bald sämtliche Einstellungen rund um Szenen, Regeln, Zeitsteuerungen, Gruppen und Benachrichtigungen direkt in der App vornehmen. Damit ist eine vollständige Konfiguration des gesamten Home Control-Systems per App möglich. Die Fortschritte der letzten zwei Jahre zeigen, dass Home Control-Nutzer auch in den kommenden Jahren zahlreiche Verbesserungen und Erweiterungen nutzen werden.



Bildinformation: Smart Home von devolo erblickte vor zwei Jahren das Licht der Welt.