OSDC 2017 – Letzte Tickets erhältlich

Für die Veranstaltung, sowie die Workshops am ersten Tag sind noch Restkarten verfügbar. Die Open Source Data Center Conference 2017 findet vom 16.-18. Mai in Berlin statt.Nürnberg den, 09.05.2017Zwei Wochen vor der Konferenz sind nur noch wenige Tickets erhältlich. Die Anmeldung zur Konferenzteilnahme sowie zu einem der drei Intensiv-Workshops am Vortag der Veranstaltung erfolgt über die offizielle Webseite unter: www.osdc.deDie englischsprachige Konferenz ist eine der europaweit führenden Veranstaltungen zum Einsatz von OS-Software in großen IT-Umgebungen sowie Rechenzentren. Getreu ihrem Motto: „Simplifying Complex IT Infrastructures with Open Source“ ist die OSDC die Plattform, um sich über den neuesten Stand der aktuellen Entwicklungen im Data Center Bereich zu informieren. Das Vortragsprogramm konzentrieren sich 2017 auf die vier Themenbereiche:CONTAINERS AND MICROSERVICESCONFIGURATION MANAGEMENTTESTING, METRICS AND ANALYSISTOOLS & INFRASTRUCTURENamhafte Referenten garantieren ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Vortragsprogramm zu neuesten Entwicklungen, Trendthemen, Case Studies, sowie dem aktuellsten Anwendungs-Know-how. Mit dabei sind zahlreiche Vertreter bekannter internationaler IT-Unternehmen, wie Elastic, Chef, CoreOS, Redhat, HashiCorp, Travis CL, Inuits und viele andere. Komplettiert wird die Konferenz mit dem Workshopprogramm am 16. Juni. Hier wird in Kleingruppen von maximal 12 Teilnehmern eine intensive, anwendungsbezogene Auseinandersetzung mit den Themen: „GRAYLOG – Centralized Log Management“, „MESOS MARATHON – Orchestrating Docker Containers“ und „TERRAFORM – Infrastructure as Code“ stattfinden.Das gesamte Konferenzprogramm, detaillerte Informationen zu den einzelnen Workshops sowie alle weiteren Details zur Open Source Data Center Conference 2017 sind neben der Webseite auch über die neue OSDC-Konferenz-App jederzeit abrufbar.Für die Konferenzteilnahme stehen die Buchungspakete SILBER (ohne Übernachtung) und GOLD (mit Übernachtung) zur Auswahl. Ebenso sind die Workshops über die Konferenzwebseite www.osdc.de buchbar.ALLE DATEN IM DETAILOpen Source Data Center Conference 2017www.osdc.de16.-18. Mai 2017VeranstaltungsortMercure Hotel MOABerlin Stephanstrasse 41D-10559 Berlinwww.hotel-moa-berlin.dePressekontaktPamela DrescherHead of Marketing+49 911 92885-0pamela.drescher@netways.deNETWAYS GmbHDeutschherrnstr. 15-19D-90429 Nürnbergwww.netways.deÜber NETWAYSDie NETWAYS GmbH unterstützt seit mehr als 20 Jahren Unternehmen beim Management komplexer IT Umgebungen auf der Basis von Open Source Software. NETWAYS ist DER Marktführer im Bereich Open Source Systems Management auf Basis von Icinga, Puppet und Elastic.Zu unseren Kunden gehören Unternehmen und Organisationen aller Branchen wie die Deutsche Postbank AG, Volkswagen AG, Bayer AG, Daimler AG, Deutsche Telekom AG, ING-DiBa AG, Deutsche Welle, REWE Group, Rakuten, Audi AG, Continental AG, oder die GFK AG.Die SaaS-Lösung NETWAYS Web Services (NWS) bietet eine Vielzahl an vorkonfigurierten Applikationen an. Operative Aufgaben wie Updates und Betrieb werden für den Nutzer über den NWS-Zugang zentral verwaltet.NETWAYS hat sich darüber hinaus auch als Organisator verschiedener Konferenzen und Schulungen zum Thema Open Source Monitoring und Open Source Data Center einen Namen gemacht.



