Raum & Zeit Adventure Games – Dein Room Escape Game wartet auf dich

Deine Aufgabe: Exit the RoomDu hast noch nichts von Escape Games gehört? Das müssen wir ändern. Wir von Raum & Zeit führen seit Anfang 2015 mit Begeisterung die Escape Games in Bielefeld durch. Das Prinzip ist einfach. Eine Gruppe von 2 bis 7 Personen befindet sich in einem verschlossenen Raum. Die Uhr tickt 60 Minuten herunter. In dieser Zeit muss das Team es schaffen sich aus dem Raum zu befreien. Unter Zeitdruck gilt es verschiedene Rätsel zu lösen, Hinweisen zu folgen und versteckte Zeichen zu deuten. Nur die cleversten Spürnasen schaffen es sich aus dem Raum zu befreien und alle Rätsel zu lösen.Zwei Themenräume und eine Menge Spaß bei Raum & Zeit in BielefeldBei Raum & Zeit in Bielefeld könnt ihr zwischen zwei Themenräumen wählen. Der erste Raum beschäftigt sich mit „dem Fall Schwartz" und ist der erste Teil einer Trilogie. Es geht um den Enthüllungsjournalisten Erik Bloomberg, der an dem korrupten Bielefelder Geschäftsmann Viktor Schwartz dran ist. Es geht um Wirtschaftskriminalität, Geheimdienstverschwörungen und Mordfälle. Helft Erik Bloomberg dabei die Pläne von Schwartz zu vereiteln. Nur ihr könnt den Fall zusammen lösen. Der zweite Raum ist ein Labor und heißt „der Sullivan Versuch". Es geht um den übereifrigen Wissenschaftler Prof. Dr. Henry Sullivan, der kurz davor steht seine Forschung zum Thema menschliche Kooperation abzuschließen. Doch er wurde von seiner Institution gefeuert, da er Forschungsmittel veruntreut und Grenzen überschritten haben soll. Seid ihr bereit seine neuen Testpersonen zu sein?Das perfekte Firmenevent – Werdet zu einem TeamSo ein Room Escape Game ist nicht nur eine geistige Herausforderung, es ist auch eine Herausforderung für den Zusammenhalt eines Teams. Denn nur wenn ihr als Team zusammenarbeitet, kommt ihr ans Ziel. Einzelgänger sind hier fehl am Platz. Deswegen eignen sich die Escape Games auch hervorragend als Teambuildingmaßname bei einem Firmenevent. Aber auch Junggesellen- und Junggesellinnenabschiede oder Geburtstage können bei uns gefeiert werden. Ein Gutschein von Raum & Zeit eignet sich auch prima als Geschenk.