Warum Unternehmen aus der Industrie primion vertrauen

primion realisiert schlüssige Konzepte für die Zutrittskontrolle, Zeitwirtschaft und das umfassende Sicherheitsmanagement. Unter Berücksichtigung individueller Geschäftsprozesse sorgt das IT-Systemhaus für sichere Abläufe im Unternehmen und setzt notwendige Normen auf der Basis von Zertifikaten zuverlässig um, z.B. AEO, BHE, VdS. Kunden erreichen durch primion-Systeme eine Optimierung des Service-Levels, eine Steigerung der Effizienz und einen gesteigerten Return-on-Invest.So z.B. BASF, Solvay, Exxon Mobile oder Toshiba, einer der führenden Elektronikkonzerne, wo ein neues Sicherheitssystem sowohl im Außengelände als auch im Gebäudeinnern unberechtigte Zutritte verhindert. Parallel wurde entschieden, auch die Zeitwirtschaft zu modernisieren, um mit dem primion-System die Abläufe zu vereinfachen und so Geld und Zeit zu sparen. Auch die Areva NP, weltweit agierendes Kerntechnikunternehmen und EVONIK, führend in Sachen Spezialchemie vertrauen primion.Seit Jahrzehnten arbeitet die ITENOS mit primion zusammen und nach der Markteinführung des Sicherheitsleitstandes psm2200 konnte primion unter anderem die Telenor, einen der größten Telekommunikationsanbieter mit weltweit 13 Standorten als Kunden gewinnen. In vier Ländern – Indien, Bulgarien, Serbien und Montenegro – sind mittlerweile Sicherheits- und Zutrittskontrollsysteme für die zahlreichen Shops von Telenor installiert. Mehr: www.primion.de Über primionDie primion group ist eine international aufgestellte Firmengruppe mit Niederlassungen in ganz Europa und einem weit verzweigten internationalen Partnernetzwerk. primion entwickelt, produziert und installiert Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssoftware und -hardware sowie Systeme für das umfassende Sicherheitsmonitoring. pimion bietet kundenspezifische Lösungen aus standardisierten Elementen für die Sicherheitstechnik und das Gefahrenmanagement für zum Teil hochsensible Infrastrukturen wie Flughäfen, Forschungseinrichtungen, Banken, öffentliche Einrichtungen, große Handelsketten etc. Mit zuverlässigen Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen, innovativen Produkten und Top-Consulting gehört die primion group zu den Top 3-Anbietern im Markt. Erstklassige Referenzen rund um den Globus, zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate sowie international begehrte Design-Preise untermauern diesen Anspruch. Mehr als 5.000 Kunden weltweit vertrauen den primion-Lösungen. Diese sind unter anderem an den internationalen Flughäfen Berlin-Brandenburg und Frankfurt sowie bei der deutschen Telekom, der norwegischen Telenor-Gruppe, bei Campina in Belgien, DB Schenker in Frankreich oder bei VW, in zahlreichen öffentlichen Einrichtungen wie Banken, Kliniken, Schulen oder Sporteinrichtungen installiert. primion, die Töchter Opertis in Deutschland, primion S.A.S. in Frankreich, GET in Belgien und Digitek in Spanien sowie die weltweit agierenden Partnerfirmen sind auch für den Vertrieb und natürlich den After-Sales-Support verantwortlich.



