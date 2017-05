Wandern in Deutschland: die Favoriten 2017

(fair-NEWS)

HAGEN - 9. MAI 2017. Verwunschene Schluchten und sanfte Flussauen, Wasserfälle, "Urwälder" und Höhlenlandschaften. Das "wanderbare Deutschland" entdecken Aktivurlauber auf vom Deutschen Wanderverband zertifizierten Qualitätswegen. Bei Wikinger Reisen, Marktführer für Wanderurlaub, sind Schluchtensteig, Altmühltal-Panoramaweg und Frankenweg die aktuellen Favoriten. Geführt in kleinen Gruppen oder individuell mit detaillierten Tourenvorschlägen inklusive, Wander-App, vorgebuchten Hotels und Gepäcktransport.Top 1: Schluchtensteig im Südschwarzwald"Abenteuer Natur: der Schluchtensteig". Dieser Titel ist Programm. Der Qualitätsweg im Südschwarzwald führt durch Wutach-, Gauchach-, Lotenbach- und Hohwehraschlucht. Vorbei am Schluchsee und zu den Schleifenbach- und Windbergwasserfällen. Bei den Wikinger-Wanderern rangiert der 119 Kilometer lange "Superweg" aktuell auf Platz eins.Kleine Gruppen erobern ihn in sechs Tagesetappen - mit Gehzeiten bis zu sechs Stunden. Hochmoore, Weiden und Wiesen, der Hotzenwald, Todtmoos und das Wehratal: Jeder Schritt eröffnet neue Perspektiven.Die individuelle Tour ist flexibel angelegt: Wanderfans haben täglich die Wahl zwischen leichteren und anspruchsvolleren Routen im gut markierten Wegenetz. Ihr Naturpark-Hotel im Kurort Schluchsee ist ein idealer Ausgangspunkt dafür.Top 2: Altmühltal-PanoramawegTop 2 der Wikinger-Aktivurlauber ist der Altmühltal-Panoramaweg: 200 Kilometer lang schlängelt er sich durch Flussauen, Wacholderheiden und Buchenwälder. Ziele sind Eichstätt und Beilngries, Kloster Weltenburg und der Donaudurchbruch. Im Altmühltal bietet der Aktivspezialist u. a. ein geführtes "natürlich gesund"-Programm an: mit Vier-Sterne-Hotel, Gesundheitswanderungen, Nordic Walking, Pilates, Rad- und Schiffstour. Individualurlauber erwandern den Qualitätsweg acht Tage lang von Ort zu Ort.Top 3: FrankenwegAuf Rang drei folgt der Frankenweg - vom Rennsteig bis zur Schwäbischen Alb. Über 500 Kilometer Abwechslung pur: mit Höhlen in der Fränkischen Schweiz, Burgen rund um die Frankenalb, Seen und der Juralandschaft Richtung Altmühltal. Kulturfans entdecken die traditionsreiche Flößerei, Genießer die fränkische Küche. Bei den geführten Gruppen heißt das Motto "Die grüne Krone Bayerns - auf Franken- und Burgenweg". Für individuelle Wanderurlauber geht es in acht Tagen vom wildromantischen Höllental bis in die "heimliche" Bierhauptstadt Kulmbach.Text 2.385 Z. inkl. LeerzeichenReisetermine und -preise 2017, z. B.Schluchtensteig<a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/deutschland/5619.php">Abenteuer Natur: der Schluchtensteig</a> - 8 Tage ab 775 Euro, Mai - Juli, September und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer<a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/deutschland/7622.php">Hochschwarzwald: Schluchten und Seen</a> - 8 Tage ab 580 Euro, von April bis Oktober ist die tägliche Anreise ab 1 Teilnehmer möglich.Altmühltal<a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/deutschland/5640N.php">Natürlich gesund im Altmühltal</a> - 8 Tage ab 785 Euro, Mai, Juni, September und Oktober, min. 18, max. 16 Teilnehmer<a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/deutschland/7610.php">Der Panoramaweg überm Altmühltal</a> - 8 Tage ab 548 Euro, von April bis Oktober ist die tägliche Anreise ab 1 Teilnehmer möglich.Frankenweg<a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/deutschland/5615.php">Die grüne Krone Bayerns - auf Franken- und Burgenweg</a> - 7 Tage ab 528 Euro, Juni, September und Oktober, min. 12, max. 20 Teilnehmer<a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/deutschland/7611.php">Fränkisch gut: der Frankenweg!</a> 8 Tage ab 540 Euro, von März bis Oktober ist die tägliche Anreise ab 1 Teilnehmer möglich.



Bildinformation: Abenteuer Natur: der Schluchtensteig. Bei den Wikinger-Wanderern rangiert der "Superweg" auf Platz 1