Goldener Moment für das Team von insglück

Beim diesjährigen Wettbewerb in Montreux wurde insglück mit zwei Gold Medals und zwei Finalist Certificates geehrt.Eine Goldmedaille erhielt die technisch anspruchsvoll konzipierte Eröffnung der Hannover Messe in der Kategorie „Cultural / Charity Event“. In Kollaboration mit KUKA, IBG und XPION kreierte insglück eine außergewöhnliche Bühnenshow, die Roboter, Tänzer und Medien perfekt miteinander kombinierte. Highlight: In den Reihen des hochkarätigen Publikums der bedeutenden Industriemesse, saß als Repräsentant des Partnerlandes auch der damalige US-Präsident Barack Obama.Die innovative Umsetzung des Kongressformats „InvestmentAktuell“ erhielt in der Kategorie „Set Design / Architecture“ eine Gold Medal. Beim hochkarätig besetzten Fachkongress mit anschließender Abendgala wurde das Veranstaltungsmotto „Raum für Mehr“ durch das inszenatorische Mittel der Projektion technisch übersetzt und eindrücklich erlebbar gemacht. Ein 250m² großer, nahtloser und transparenter Tüllstoff wurde hierfür in den Festsaal gespannt und diente als riesige Projektionsfläche. Über Spiegelprojektionen wurde der 3-stündige, komplett animierte Content abgespielt und erschuf aus dem „Raum für Mehr“ einen „Traum vom Meer“, mit einer bildgewaltigen Über- und Unterwasserlandschaft. Die gelungene Inszenierung erhielt zusätzlich ein Finalist Certificate in der Kategorie „Corporate / B to B“.Darüber hinaus wurde insglück für die Durchführung des „Best of Belron“ in der Kategorie „Employer/Internal“ ausgezeichnet. Bei dieser internen Meisterschaft der besten Carglass-Autoglaser wurden die Wettkämpfer wie Sportstars inszeniert. Die besondere Atmosphäre und eine überall spürbare Wertschätzung machten das Deutschland-Finale zu einem echten Eventkracher.Beim Golden Award of Montreux werden seit 1989 jährlich die besten internationalen Arbeiten aus Werbung, Multimedia und Live-Kommunikation ausgezeichnet. Als Preis wird unter den Einreichungen aus aller Welt der Golden Award verliehen, in den einzelnen Kategorien gibt es Gold Medaillen und Finalist Certificates. Jurymitglieder aus 19 Ländern bewerteten Arbeiten in den neun Hauptkategorien TV/Cinema, Print, Poster, Direct Mail, Digital, Media, Event, Kommunikation im Raum und Corporate Film.



Bildinformation: Goldener Moment für das Team von insglück