Berlin, 9. Mai 2017 – Der weltweit größte Aufzugs- und Fahrtreppenhersteller Otis wird mit 279 Fahrtreppen und Fahrsteigen die neue freistehende Abfertigungshalle des Shanghai Pudong International Airports ausrüsten. Mit einer Größe von 622.000 Quadratmetern und mit zwei verbundenen Satellitenhallen wird das neue Gebäude der größte Satellitenterminal der Welt sein. Nach der Fertigstellung in 2019 können 80 Millionen Passagiere jährlich abgefertigt werden. Zum Vergleich: Der Schanghaier Flughafen besteht derzeit aus zwei Terminals, vier Start- und Landebahnen sowie drei Frachtbereichen und verzeichnete Ende 2015 60 Millionen Fluggäste.„Als Branchenführer in seinem Markt in China ist Otis Hersteller und Dienstleister im Infrastruktursektor sowohl am Shanghai Pudong International Airport als auch an zahlreichen anderen Flughäfen in Peking, Guangzhou, Shenzhen und weiteren Städten sowie an Metro- und Hochgeschwindigkeitsbahnhöfen im ganzen Land. Wir sind stolz darauf, mit unseren Anlagen an der Erweiterung des Schanghaier Flughafens beteiligt zu sein und die Fahrgastbeförderung mit Komfort zu erleichtern“, kommentiert Perry Zheng, Präsident von Otis in China, den Auftrag.„Otis bietet umfassende Aufzugs-, Fahrtreppen- und Fahrsteiglösungen für die größten Infrastrukturprojekte der Welt – von der Planung über die Installation im Feld bis hin zur Instandhaltung und Modernisierung“, fügt Haran Vela, Vice President, Otis Global Major Projects, hinzu. „Als Industriepionier setzen wir digitale und mobile Technologien und Werkzeuge in der Wartung von Aufzügen und Fahrtreppen ein. Wir helfen Infrastrukturkunden, die schwierige Aufgabe zu bewältigen, täglich Millionen von Fluggästen weltweit effizient zu befördern.“



Bildinformation: Otis gewinnt Auftrag für das weltweit größte Satellitengebäude am Shanghai Pudong International Airport