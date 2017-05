GABAL-Autor Peter Ivanov siegt Down Under

(fair-NEWS)

Peter Ivanov, Keynote-Speaker, Unternehmensberater und GABAL-Autor, hat bei den World Masters Games in Auckland/Neuseeland in der Altersklasse M40 die Goldmedaille im Diskuswerfen und die Bronzemedaille im Speerwerfen gewonnen.Mit 35,30 Metern im Diskuswurf setze er sich deutlich gegen den zweitplatzierten Deutschen Wolfgang Fuhrmann (33,58 Meter) sowie den Neuseeländer Dennis Langford (31,24 Meter) durch. Im Speerwurf musste sich Peter Ivanov mit 41,11 Metern knapp den beiden Neuseeländern David Morgan (42,17 Meter) und Malcolm Clarke (42,44 Meter) geschlagen geben. Insgesamt also ein durchaus erfolgreicher Wettbewerb für den in Bulgarien geborenen Sportler und Unternehmer.Dabei begann Peter Ivanov, der in seiner Jugend bereits als Leistungssportler aktiv war, erst mit 40, wieder an Wettbewerben teilzunehmen. Sein ausschlaggebendes Argument: "Alter ist für mich nur eine Zahl". Die Erfolge geben ihm recht: So holte Peter Ivanov bereits den Titel als bulgarischer Meister im Speerwerfen und Diskuswerfen. Außerdem gewann er 2014 die Balkanmeisterschaft, an der 18 Nationen teilnahmen. Auch bei den European Masters Games 2015 in Nizza holte er den zweiten Platz im Diskuswerfen.Die Leistungsorientierung im Sport überträgt Peter Ivanov auch auf sein Berufsleben. Denn genauso wie ein Speer- und Diskuswerfer benötigt eine Führungskraft Technik, Konzentration und Kraft, um ihr Team zu motivieren und zu Höchstleistungen anzuspornen. In seinem neuen Buch "Powerteams ohne Grenzen" demonstriert Peter Ivanov eindrücklich, wie erfolgreiche Teamführung über Ländergrenzen hinweg funktioniert. Dabei stellt er immer wieder den Bezug zum Leistungssport her, der ihn persönlich zu Spitzenergebnissen treibt.Peter Ivanov, geboren 1970 in Bulgarien, ist Keynote-Speaker, Unternehmensberater und Executive Coach. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Management. In der Konzernwelt leitete er virtuelle Teams, die teilweise aus mehr als 100 Mitarbeitenden bestanden und sich auf West- und Osteuropa, Zentralasien, den Nahen Osten und Afrika verteilten. Seine Teams wurden mehrfach mit Corporate Awards ausgezeichnet. Der studierte Mathematiker spricht fünf Sprachen und gewann als Sportler mehrere internationale Meisterschaften im Diskuswurf.Weitere Informationen zu Peter Ivanov erhalten Sie unter <a href="www.peter-ivanov.com/de/">www.peter-ivanov.com/de/</a> oder auf der Webseite des GABAL Verlags unter <a href="https://www.gabal-verlag.de/">www.gabal-verlag.de</a>.



Bildinformation: World Masters Games: Peter Ivanov beim Speerwerfen