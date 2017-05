Bessere Smoothies dank leistungsstarkem Mixer zubereiten

(fair-NEWS)

(Berlin, 09.05.2017) Selbst zubereitete Smoothies punkten bei Geschmack und Gehalt an Nährstoffen. Für die Zubereitung sollte ein guter Hochleistungsmixer zur Verfügung stehen. Vor allem der Vitamix Pro 300 ist eine gute Wahl.Sowohl grüne Smoothies als auch Frucht-Smoothies sind derzeit eine beliebte Speise. Zu erkennen ist dies an der immer größer werdenden Auswahl an Smoothie-Sorten in den Regalen der Supermärkte. Allerdings sind diese Smoothies nicht günstig, für die kleinen Flaschen werden stolze Preise ausgerufen. Dabei ist es möglich, sie auch selbst zu machen.Smoothies im Mixer selbst zubereitenFür selbst zubereitete Smoothies sprechen drei Punkte. Zunächst ist es möglich, die Zutaten selbst auszuwählen und somit z.B. nur Bio-Früchte oder Wildkräuter zu mixen. Zugleich lassen sich die unterschiedlichsten Rezepte / Geschmacksrichtungen für grüne sowie fruchtige Smoothies realisieren. Außerdem stellen frisch zubereitete Smoothies mehr Nährstoffe als die Produkte aus dem Handel bereit. Grund ist der, dass die eigens zubereiteten Smoothies nicht haltbar gemacht und somit auch nicht erhitzt werden müssen.Für die Zubereitung sind lediglich zwei Voraussetzungen zu erfüllen. Zum einen werden die passenden Zutaten benötigt. Außerdem sollte ein geeigneter Mixer zur Verfügung stehen, am besten ein Hochleistungsmixer. Zwar kann die Smoothie-Zubereitung in jedem Mixer erfolgen, doch die typischen Haushaltsmixer sind nicht sehr stark. Hochleistungsgeräte bieten erhebliche Vorteile. Sie zerkleinern die Smoothie-Zutaten dank vieler Umdrehungen pro Minute besser und erzielen so eine feinere Konsistenz. Außerdem erwärmt sich der fertige Smoothie im Mixbehälter nicht so sehr, was zum Schutz der enthaltenen Nährstoffe beiträgt.Als hervorragende Wahl gelten die Hochleistungsmixer von Vitamix. Das Unternehmen ist ein traditionsreicher Hersteller aus den USA. Produziert werden hochwertige Mixer, die zu den besten Geräten der Welt zählen. Für Stefan Ansahl, der einen Mixershop in Berlin betreibt, sind Vitamix Hochleistungsgeräte die erste Wahl. Für ihn gibt es keine besseren Mixer.Vitamix Pro 300 HochleistungsmixerSein Lieblingsmixer ist der Vitamix Pro 300. Technisch ist das Gerät mit dem Pro 750, dem besten Mixermodell von Vitamix, nahezu identisch. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass sich keine Mixprogramme an Bord befinden. Der starke Motor im Mixer ist jedoch identisch, ebenso wie die langen Edelstahl-Klingen im Mixbehälter.Der Motor kann eine sehr hohe Drehzahl erreichen, was bei der Zubereitung von grünen Smoothies entscheidend ist. Der Mixer soll Wildkräuter sowie anderes Mixgut fein zerkleinern und dabei die zähen Fasern vom grünen Blattgemüse aufbrechen. Mit vielen Umdrehungen pro Minute gelingt es dem Hochleistungsmixer, das enthaltene Chlorophyll mit all seinen Nährstoffen bestmöglich verfügbar zu machen. Bei Frucht-Smoothies ist die Situation ähnlich. Faserige Zutaten, wie z.B. Mango, werden von einem Hochleistungsmixer so fein zerkleinert, dass die Fasern später nicht mehr zu schmecken sind. Das Ergebnis ist ein schön sämiger Smoothie. Ausführliche Details zum Vitamix Pro 300 sind unter https://www.mein-liebster-mixer.de/vitamix-pro-300/ zu finden.Ein gewöhnlicher Haushaltsmixer benötigt oft mehrere Minuten, um einen dennoch relativ groben Smoothie zu machen. Der Vitamix Pro 300 erreicht in nur 30 Sekunden ein feineres Ergebnis. Zugleich erwärmen sich Klingen und Mixbehälter des Geräts nur geringfügig, was zum Schutz der in den Zutaten enthaltenen Nährstoffe beiträgt.Tipps zur Smoothie-ZubereitungOb grüner Smoothie oder Frucht-Smoothie Rezept - für ein erstklassiges Ergebnis sollten folgende Dinge beachtet werden.Entscheidend ist die Wahl der Zutaten. Im Allgemeinen empfiehlt es sich, nur wenige Zutaten miteinander zu kombinieren. Je mehr verschiedene Zutaten im Mixbehälter landen, desto weniger kommen die einzelnen Aromen richtig zur Geltung.Bei der Zubereitung grüner Smoothies empfiehlt es sich, beim Rezept auf ein Mengenverhältnis von 40 Prozent grünem Blattgemüse zu 60 Prozent Früchten zu setzen. Zumindest ist dieses Verhältnis für Anfänger eine gute Wahl. Es ist zu beachten, dass sich das Verhältnis von grünem Blattgemüse und Früchten nicht auf das Gewicht der Zutaten, sondern deren Volumen bezieht.Für eine optimale Konsistenz muss die richtige Menge an Wasser zum Mixgut zugegeben werden. Es empfiehlt sich, mit einer kleinen Mengen an Wasser zu beginnen. Sollte der Smoothie zu fest sein, kann immer noch weiteres Wasser in den Mixbehälter hinzugegeben werden, um die Konsistenz zu verändern.