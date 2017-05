OpenTable stellt die neue iPhone App GuestCenter für Restaurantinhaber, Geschäftsführer, Betriebsleiter und Restaurantleiter vor

Pressemitteilung von OpenTable Deutschland GmbH

Dank der neuen iPhone App und Benachrichtigungsfunktion auf der Apple Watch behalten Restaurantleiter ihre Geschäfte auch von unterwegs im Blick.

(fair-NEWS) OpenTable, der weltweit führende Online-Reservierungsservice für Restaurants und Teil der Priceline Group (NASDAQ, PCLN), macht es Restaurantinhabern und –managern jetzt noch leichter, auch von unterwegs immer ein Auge auf die laufenden Geschäfte zu haben: Durch die GuestCenter iPhone App und die Benachrichtigungsfunktion auf der Apple Watch.

Die iPhone App ermöglicht es, immer und überall fundierte geschäftliche Entscheidungen zu treffen und somit jederzeit ein bestmöglicher Gastgeber zu sein – mithilfe von Daten, Insights und Tools, die die App für einen reibungslosen Arbeitsablauf zur Verfügung stellt.



Zu den wesentlichen Vorteilen der iPhone App gehören:

• Geschäftseinblicke von unterwegs: Wie viele Restaurantgäste wurden heute platziert? Wie viele Reservierungen sind noch offen, wann sind die Stoßzeiten in meinem Restaurant? – Das alles sieht man auf einen Blick. Man gewinnt wertvolle Insights und kann zudem wichtige Feiertage wie Valentinstag, Muttertag oder Silvester im Blick behalten.

• Optimale Servicevorbereitung: Man sieht sofort, welche Tische für VIP Gäste oder für größere Gruppen reserviert sind oder ob es Gäste gibt, die einen besonderen Anlass feiern. Gastronomen können mit dieser App ihr Servicepersonal noch besser vorbereiten, Sonderwünsche für besondere Gäste oder Anlässe schnell und unkompliziert umzusetzen.

• Verwaltung der Reservierungen und des Gästebuchs. Von unterwegs aus neue Reservierungen hinzufügen, Gästebewertungen durchgehen oder den Reservierungsstand aktualisieren – all das ermöglicht die neue App.

• Benachrichtigungen auf der Apple Watch. Gastronomen erhalten sofort eine Benachrichtigung auf ihrer Apple Watch, wenn zum Beispiel ein VIP Gast platziert wurde, eine Reservierung geändert oder storniert wurde oder sobald eine neue Reservierungen getätigt wird.



Christa Quarles, CEO von OpenTable, sagt dazu: „Wir wissen, dass das Führen eines Restaurantbetriebes die Inhaber, Geschäftsführer, Betriebsleiter und Restaurantleiter rund um die Uhr in Anspruch nimmt – für diejenigen mit mehr als einem Restaurant multiplizieren sich diese Ansprüche sogar. Die GuestCenter iPhone App kreiert eine Verknüpfung zwischen OpenTable und den Hauptentscheidungsträgern im Restaurantteam, indem sie ihnen dabei hilft, ihr Business noch besser zu verstehen und auf einfache und flexible Weise zu verbessern. Sie haben von überall Zugang zu den wichtigsten operativen Informationen, die es ihnen ermöglichen, ihre Betriebsabläufe schnell und effizient zu optimieren und den Gästen immer einen großartigen Service als Gastgeber zu bieten.“



Erste Daten zeigen bereits, dass die iPhone App durch ihre hohe Benutzer-Akzeptanz und Nutzerbindung schnell wächst. Die App wird im Durchschnitt neun Mal am Tag von jedem Benutzer geöffnet und mehr als die Hälfte der Nutzer setzen sie täglich ein.

Die iPhone App ist die neueste GuestCenter Innovation. Das GuestCenter ist das Flagschiff von OpenTable. Es ist ein cloudbasiertes Gästeservice-Produkt für Restaurants weltweit, verfügbar auf dem iPad und im Web. Das GuestCenter wurde von Grund auf speziell nach den Bedürfnissen der Kunden designt und gebaut, um Gastronomen und Hauptentscheidungsträgern im Restaurantteam dabei zu helfen, ihren Service zu optimieren und durch datengetriebene Insights den Betrieb so effizient wie möglich zu gestalten. Der einzigartige technische Aufbau des Produkts gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit und ermöglicht eine schnelle Lieferung von neuen Features und Upgrades.

„Wir sind unglaublich stolz auf unser GuestCenter Produkt und sind mit Leidenschaft dabei, unseren Restaurants auf der ganzen Welt die Lieferung eines großartigen Gästeservice in verschiedenen Bereichen zu ermöglichen. Wir freuen uns darüber, die iPhone App und die Apple Watch-Benachrichtigungen zu unserem Produktangebot hinzuzufügen und dieses zusätzliche Werkzeug Inhabern, Geschäftsführern, Betriebsleitern und Restaurantleitern anzubieten“, ergänzt Quarles.



Weitere Informationen zur GuestCenter iPhone App gibt es unter folgendem Link:

https://www.youtube.com/watch?v=9H2neYV6Hrw&feature=youtu.be

Das GuestCenter integriert die Echtzeitverfügbarkeit von Restaurants im OpenTable Netzwerk, das mehr als 21 Millionen Gäste pro Monat in mehr als 40.000 Restaurants weltweit platziert.

Bildinformation: OpenTable iPhone App GuestCenter

OpenTable, Mitglied der Priceline Group (NASDAQ: PCLN), ist der weltweit führende Anbieter für Online-Restaurant-Reservierungen, über den weltweit mehr als 21 Millionen Gäste monatlich bei ca. 40.000 Restaurants reservieren. Das OpenTable-Netzwerk bringt Gäste und Restaurants zusammen. Es hilft Gästen, den perfekten Tisch zu finden und zu reservieren und bietet Gastronomen die Möglichkeit, ihr Serviceangebot zu personalisieren, so dass die Gäste gerne wiederkommen. In Deutschland ist OpenTable seit 2007 vertreten. Dort nutzen rund 2.200 Restaurants die OpenTable-Technologie und bieten eine Tischreservierung über OpenTable.de und mobile Apps an. Damit hat OpenTable in fast allen deutschen Großstädten mehr als doppelt so viele Restaurants wie jede andere Reservierungsseite. Mit dem OpenTable-Service können Kunden nach freien Tischen in Restaurants suchen, Restaurants anhand geprüfter Bewertungen, Speisekarten und anderen hilfreichen Informationen auswählen und im Handumdrehen einen Tisch reservieren. Neben der Unternehmens-Website und den mobilen Apps unterstützt OpenTable Reservierungen für rund 600 Partner, darunter viele der beliebtesten globalen und lokalen Marken im Internet. Den Gastronomen ermöglicht OpenTable ihre Reservierungen zu verwalten, ihre Arbeitsprozesse zu vereinfachen und ihren Service zu verbessern. Seit der Gründung im Jahr 1998 hat OpenTable weltweit bereits über eine Milliarde Gästen zu einem Tisch verholfen, allein in Deutschland sind es über 18 Millionen. Der Firmensitz befindet sich in San Francisco, Kalifornien, und der OpenTable-Service ist in über 20 Ländern verfügbar, u.a. in Australien, Kanada, Deutschland, Irland, Japan, Mexiko und Großbritannien und USA.

