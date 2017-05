(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 09. Mai 2017. Ab sofort können Reisende die neue, digitale Version der Bordmagazine Discovery und Silkroad von Cathay Pacific und Cathay Dragon über www.cathaypacific.com/discovery auf der ganzen Welt lesen.Die neue Online-Plattform bietet den Besuchern eine breite Palette von Artikeln und Geschichten in einem benutzerfreundlichen Layout, das auf jedem Endgerät lesbar ist.Zusätzlich zu den gleichen Inhalten, die in der Printversion der Monatsmagazine der Premiumairlines erscheinen, kommen die Leser in den Genuss von weiteren Features wie Videos und Audiobeiträge. So können sich Reisende neben den exklusiven Reisegeschichten auch durch bewegte Bilder und akustische Beiträge inspirieren lassen – egal wo sie auf der Welt unterwegs sind.Die Artikel sind in vier Hauptkategorien unterteilt: Hong Kong, Ziele der Airlines, Special Interest und Neuigkeiten von Cathay Pacific und Cathay Dragon. In der „Hong Kong“-Kategorie erhalten die Leser die besten Empfehlungen für die Metropole, während sie unter „Destinationen“ die schönsten und inspirierendsten Orte auf dem Planeten entdecken – inklusive Hotel-, Restaurant- und Ausgehtipps. Die „Special Interests“ konzentrieren sich auf Bereiche wie Gesundheit und Wellness, Sport, Shopping sowie Kunst und Kultur. Unter „Our Stories” erfahren Interessierte alle Neuigkeiten rund um die beiden asiatischen Airlines.Weitere Informationen unter: www.cathaypacific.com/de



Bildinformation: Cathay Pacific und Cathay Dragon starten neue digitale Discovery Plattform