Grosser Frankenspalter Fabrikverkauf in der Markthalle School Sargans

Der Frankenspalter Fabrikverkauf glänzt mit einer grossen Auswahl an Qualitätsprodukten zu günstigen Preisen. Ein weiteres Mal lädt Frankenspalter am 12. und 13. Mai in die Markthalle School Sargans.Passend zu Beginn der Grillsaison präsentiert Frankenspalter alles rund um das Grillieren im Freien. Am kommenden Wochenende ist für Jede und Jeden das Passende dabei: Neben Mountain Bikes und Skateboards wird jetzt auch der Garten mit Rasentrimmer und Heckenschere auf Vordermann gebracht.Aber auch für all Jene die schon jetzt für Abkühlung sorgen möchten, verspricht der Fabrikverkauf in der Markthalle School Sargans so Einiges. Neben Kühlschränken, Weinklimaschränken und Party Cooler, bieten Gefrierschränke von namhaften Marken wie Siemens und Bosch genügend Platz für die eiskalte Abkühlung.Das Sortiment des online Fachhändlers Frankenspalter ist breit gefächert. Von Freizeitartikel wie Zelt und Trampolin kommen auch Hobby-Handwerker voll auf ihre Kosten.Top Produkte zu top Preisen!Der Frankenspalter Fabrikverkauf in der Markthalle School SargansAuf einen Blick - FabrikverkaufFreitag, 12.05.2017 l von 13.30 bis 18.30 UhrSamstag, 13.05.2017 l von 08.30 bis 12.00 UhrMarkthalle School Sargans