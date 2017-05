Jessica Chastain Met Gala 2017: Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of The In-Between Hairstyling von Renato Campora für Moroccanoil

(fair-NEWS)

Schauspielerin Jessica Chastain erschien zur Met Gala 2017 in einem wunderschönen Kleid von Prada. Passend dazu ihr Hairstyle: Ein femininer, geflochtener Look, der ihre nackten Schultern betont.Das Styling:- Für die perfekte Stylinggrundlage im feuchten Haar eine kleine Menge Moroccanoil Treatment verteilen.- Moroccanoil Volumizing Mousse im Haar verteilen. Es sorgt für Volumen und Griffigkeit.- Das Haar mit Moroccanoil 35 MM Boar Bristle Round Brush glatt föhnen.- Anschließend mit einem kleinen Lockenstab das Haar in sanfte Wellen legen um natürliche Bewegung und Glanz zu kreieren.- Einen lockeren Zopf flechten, das Ende untererstecken und mit Bobby Pins fixieren.- Als Finish Moroccanoil Luminous Hairspray Strong aufsprühen.



Bildinformation: (Bildquelle: Photo Credit: John Shearer for Getty)