Armin Liedtke ist neuer Global Head of Sales bei Snom

Berlin, 9. Mai 2017 - Nach einer Reihe von hochkarätigen Besetzungen in den ersten Monaten unterstreicht der Berliner IP-Telefonie-Spezialist Snom mit einer Top-Personalie seine hohen Wachstumsziele: Ab sofort unterstützt Armin Liedtke als Global Head of Sales das Team um CEO Gernot Sagl.In seiner neuen Position wird Armin Liedtke die Verkaufsaktivitäten von Snom global verantworten. Ziel ist es, die großen Expansionspläne umzusetzen, die der Berliner IP-Telefonie-Spezialist Snom nach der Übernahme durch VTech definiert hat. Armin Liedtke bringt mehr als 25 Jahre Verkaufserfahrung im Voice-Markt ein. Zuletzt war er Sales Director Voice, Central Europe bei Polycom, nachdem er 13 Jahre bei Cisco in Hamburg, Amsterdam und Eschborn (Frankfurt) in führenden Positionen tätig war.Armin Liedtke hat in seinen früheren Positionen viele Business-Partnerschaften in Europa aufgebaut und starkes Wachstum verantwortet. Seine Expertise des Voice-Markes ist hervorragend."Armin Liedtke wird uns mit seiner ausgewiesenen Voice-Markt-Expertise sowie seinen exzellenten Kontakten maßgeblich dabei unterstützen, unsere hohen Wachstumsziele in diesem kompetitiven Technologie-Segment zu erreichen", so Gernot Sagl, CEO von Snom. "Nur mit erstklassigen Produkten, hervorragenden Preispunkten und dem besten Team werden wir einen größeren Marktanteil dauerhaft hinzugewinnen können. Unsere Veränderungen der letzten Monate zeigen eindrucksvoll, dass wir es mit unseren Zielen ernst meinen. Und der Start von Armin Liedtke ist ein weiterer wichtiger Schritt in diese richtige Richtung."Armin Liedtke zeigt sich angesichts der neuen Herausforderungen bei Snom enthusiastisch: "Die Übernahme durch VTech eröffnet viele Vorteile, hinzu kommt ein Portfolio erstklassiger High-End-Produkte und ein weltweit führendes Software-Design - all das zusammen hat mir die Entscheidung für Snom sehr leicht gemacht. Ich sehe dies als großartige Möglichkeit, die Erfolgsgeschichte des IP-Telefonie-Pioniers fortzuschreiben."Bereits am 11. Mai wird Snom sein Produkt-Portfolio dem Publikum bei dem B2B-Summit des Distributors KOMSA in Hartmannnsdorf präsentieren. Darüber hinaus wird Snom auf der UC EXPO, dem führenden europäischen Event für Unified Communications und Collaboration, am 17. und 18. Mai im ExCel in London seine aktuellen und seine demnächst verfügbaren, neuen Produkte vorstellen.Journalisten können sich kostenlos registrieren, um Snom am Stand C123 zu besuchen: www.ucexpo.co.uk/Media Gerne arrangieren wir ein Interview mit Armin Liedtke: snom@united.de



Bildinformation: Armin Liedtke: neuer Global Head of Sales bei Snom Technology GmbH