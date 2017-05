Rätselspaß für Groß und Klein

(fair-NEWS)

Hier kann man mit viel Spaß sein Wissen testen. Die inzwischen bei Kindern sehr beliebte Feuerwehrmaus Florentino Florian hat da einiges für die Kleineren zusammengestellt, doch auch die Größeren kommen nicht zu kurz!FLORENTINO FLORIAN- FEUERWEHR RätselheftFlorentino Florian ist Feuerwehrmaus mit Herz und Verstand. Besonders wichtig ist ihm aber, dass es überhaupt nicht zu einem Brand kommt.In diesem Heft hat Florentino Rätsel und Aufgaben gesammelt, die schlau machen, Spaß bringen und das Wissen, wie man richtig mit Feuer umgeht.Mehr Infos: www.karinaverlag.at/products/florentino-florian-feuerwehr-ratselheft/VIENNA LIFE, Quiz- und RätselbuchAls Reiseziel rangiert Wien als zweitgrößte Metropole des deutschsprachigen Raumes mit seiner außerordentlichen Vielfalt an historischen Sehenswürdigkeiten, kulturellen Einrichtungen und Freizeitangeboten ganz oben auf der Liste der beliebtesten Destinationen.Das vorliegende Arbeitsbuch wurde speziell für Kinder ab dem 10. Lebensjahr bzw. ab der Sekundarstufe I entwickelt. Die Rätsel und Lernaufgaben sollen nicht nur Stoff für kurzweilige Unterhaltung liefern, sondern auch der Festigung der auf der Reise gewonnenen Erkenntnisse und Erlebnisse dienen.Das Rätselbuch aus der Reihe „VIENNA LIFE“ ist daher sowohl als Reisebegleiter für Wienwochen von Schulen als auch für Städtereisen mit Kindern und Jugendlichen sehr gut geeignet.Ein Teil der Aufgaben bezieht sich auf die Sehenswürdigkeiten, kulturellen Eigenarten und Merkwürdigkeiten der Metropole Wien. Darüber hinaus wurden auch Herausforderungen der modernen Stadtentwicklung und die charakteristischen Probleme moderner europäischer Ballungsräume berücksichtigt, weshalb dieses Arbeitsbuch auch wertvolle Materialien für einen fächerübergreifenden Unterricht bietet.Manche Quizfragen erfordern gewiss auch eine selbständige Recherche und Auseinandersetzung mit der gegenständlichen Materie in Einzel- oder Gruppenarbeiten. Insofern soll dieses Heft auch zum Erarbeiten von Sachverhalten und zum Training für eigenständiges Wissensmanagement anregen.Für Schulen und Schüler/innen bieten wir besondere Konditionen an. Bitte bei der Bestellung angeben. Danke.Mehr Infos: www.karinaverlag.at/products/viennalife-quiz-und-ratselbuch/Über den Verlag:http://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“Über Spass und LernenUnsere Plattform "Spaß und Lernen" bietet Platz für Buchvorstellungen, spezielle Literaturempfehlungen, sowie Beiträge zu den Themen Bildung, Erziehung und Medien. Lese- und Hörproben geben Einblick in unsere eigenen Werke und in das Schaffen von anderen. Unter dem Slogan "Motivation durch Vielfalt" wollen wir durch die Präsentation und Entwicklung unterschiedlicher Druckwerke und digitaler Medien den Spaß am Lernen und Lesen fördern.In Zukunft soll daher auch ein reichhaltiges Angebot an eigenen Unterrichtsmaterialien zum Verkauf und zum kostenlosen Herunterladen unsere Empfehlungen und Beiträge ergänzen. Autoren, Blogger, Entwickler von Arbeitsheften, Kopiervorlagen und Lernsoftware sind herzlich eingeladen, ihre Beiträge und Materialien auf unserer Plattform zu präsentieren. Bei den Unterrichtsmaterialien stehen wir nach einer Umstrukturierung jetzt wieder am Anfang, arbeiten an eigenen Projekten und hoffen auch auf eine rege Beteiligung von interessierten Autor/innen und Softwareentwicklern.Darüber hinaus bietet "Spaß und Lernen" einen Überblick über das weite Spektrum an Kinder- und Jugendliteratur, das die zahlreichen Autor/innen von Karina Verlag geschaffen haben.Ein weiterer Blog beinhaltet Buchempfehlungen mit Themenschwerpunkten, wobei herausragende Werke der internationalen Kinder- und Jugendliteratur präsentiert werden.Unsere Beiträge und Angebote werden laufend ergänzt. Es würde uns freuen, wenn ihr uns immer wieder auf diesen Internetseiten besucht bzw. euch aktiv an unserer Initiative beteiligt.www.spass-und-lernen.com/©byChristine Erdic



