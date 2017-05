Wo Wirklichkeit und Phantasie ineinander fließen …

(fair-NEWS)

Einmal fort aus dem grauen Alltag und in bunte Welten entschweben, das tut der Seele gut. Diese Bücher lassen Wirklichkeit und Phantasie auf geheimnisvolle Art und Weise ineinander fließen.Mystica VeneziaEine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.Leserstimmen:Eintauchen in die Magie der ZeitenVenedig im Zeitsprung. In einer sehr gut recherchierten Reise durch das Mittelalter und die Jetztzeit, versteht es die Autorin dem Leser an die Geschichte zweier Schwestern zu fesseln. Die Beschreibung der Stadt Venedig, ihren Menschen und ihrer Vergangenheit kommt hier keinesfalls zu kurz. Voll mit Magie, geheimen Verbindungen und tiefen Bündnissen ist es Lesestoff vom Feinsten.Sehr ehrliche 5 Sterne.Luhg HolidayWillkommen im Luhg HolidayAls Familie Kohlmann wegen eines vorausgesagten Schneesturms ganz spontan im Hotel Luhg Holiday einkehrt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwartet. In dem alten unheimlichen Haus scheint nichts mit rechten Dingen zuzugehen, und schon bald finden sich die drei Kinder und ihre Eltern im unglaublichsten Abenteuer ihres Lebens wieder.Auf Wiedersehen im Luhg HolidayAuf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?Eine Gruselkomödie der Sonderklasse und ein besonderes Lesevergnügen für die ganze Familie.Leserstimmen:Wegen eines Schneesturmes muss Familie Kohlmann ihre Fahrt zur Tante, mit der sie eigentlich das Weihnachtsfest verbringen wollten, unterbrechen und bittet im Hotel Luhg Holiday um Quartier. Ein kleiner seltsamer Mann führt sie in ihre Zimmer. Von Anfang an liegt eine mystische Stimmung über dem Haus, dem die beiden jüngeren Kinder auf den Grund gehen wollen. Sie sind sehr erstaunt darüber, was sie entdecken, denn dies hätten sie sich nie im Traum einfallen lassen. Die Geschichte ist spannend und sehr unterhaltsam.Der Autorin ist es super gelungen, auch in der Fortsetzung die Geschichte schaurig schön zu Papier zu bringen. Beide Teile sind im Print zusammengefasst, sodass ich dieses als Buchtipp und Geschenkidee empfehlen möchte.Nepomucks AbenteuerNepomuck, der kleine Kobold, ist neu gestaltet und bereichert mit seiner Geschichte auch in der 2. Auflage Groß und Klein.Er ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an.Welch spannende Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden?Leserstimmen:Ein sehr ansprechend illustriertes Buch, das meine ganze Familie begeistert hat. Während man Nepomuck auf seiner abenteuerlichen Reise begleitet, taucht man in die Welt der Kobolde ein und erfährt viel Interessantes über deren Leben. Ich kann dieses Buch bestens empfehlen. Es kommt auch als Geschenk zum Kindergeburtstag/Weihnachten/Kindertag usw. sehr gut an.Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und KoboldeDieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.Leserstimmen:Dieses Buch ist zauberhaft. Die Autorin schreibt hier kurze Geschichten über Elfen, Kobolde und Hexen, von der Länge her genau richtig, so dass keine Langeweile aufkommt bei unseren kleinen Kindern und Enkeln. Sie schreibt ihre Geschichten mit einfachen Worten und einer unkomplizierten, klaren Sprache und malt somit im Nullkommanix bunte Bilder nicht nur in Kinderköpfe. Sehr schön finde ich bei diesem Büchlein nicht nur, dass es nicht so dick ist und dass es nicht nur Text enthält, sondern auch einfach gezeichnete, zu den Geschichten passende Bilder, welche von den Kindern ausgemalt werden können. Ich finde außerdem durch die Kürze der Geschichten eignen sie sich wunderbar als Gute-Nacht-Geschichten. Und da Kinder ja bekanntlich spielend lernen, werden mit diesem Buch gleichzeitig auch Respekt und Achtung vor der Natur und den Naturwesen vermittelt, wie man Rücksicht nimmt auf dieselben und gleichzeitig auch, was man (auch als Erwachsener) tun kann, damit sich alle unsere Mitwesen , nicht nur die Tiere und Pflanzen, wohl fühlen in unserer Welt und vor allem in unserer , der Menschen, Anwesenheit.Mit Nepomuck auf WeltreiseWie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien und lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen. Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang. Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!Das Buch erscheint am 12.05. 2017 als Hardcover im Karina-Verlag.Alle Bücher sind im Buch- und Onlinehandel problemlos zu beziehen.Die AutorinLasst euch verzaubern und tretet ein in das Reich der Hexen, Elfen und Kobolde! Die 1961 in Deutschland geborene Schriftstellerin Christine Erdiç, die seit dem Millennium in der Türkei wohnt, hat sich anscheinend den kleinen Zauber- und Naturwesen verschrieben. Nachdem 2010 Nepomucks Abenteuer, die Geschichte eines kleinen Kobolds, der unfreiwillig unter dem Weihnachtsbaum einer Menschenfamilie als Weihnachtsgeschenk landet, erstmals im Handel erschien, folgten 2013 Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche, ein Kochbuch mit so klangvollen Rezeptnamen wie Kobolds Goldtaler und Punsch für kleine Kobolde und 2014 Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde, ein Kinderbuch mit lustigen Ausmalbildern. Wenn man die sympathische Autorin fragt, warum sie gerade diese Art von Büchern schreibt, so lautet ihre Antwort: „Weil es mir selber Spaß macht und ich die Leser in dieser viel zu hektischen und von Konsum und Umweltzerstörung gezeichneten Gesellschaft auf humorvolle Weise zum Nachdenken bringen möchte. Und wo kann man da besser ansetzen als schon bei den Kindern."Mehr über die Autorin und ihre Bücher finden sie in „Meine Bücher- und Koboldecke“ und unter „Reisetipps und Literatur“.©byChristine Erdic



