(fair-NEWS)

In Zeiten unkontrollierter Migration und schrankenloser Einreise von organisierten Kriminellen gelte es, „Identitätsbetrug durch einfache Maßnahmen zu erschweren“, ist Carsten Mohr vom Vorstand der Nichtregierungsorganisation Business Crime Control (BCC) nach Teilnahme am 8. Air Berlin Fraud Prevention Day in Berlin überzeugt.Sich wie der Berliner Attentäter Anis Amri 14 Identitäten zuzulegen oder sich wie der terrorverdächtige Bundeswehroffizier Franco A. als syrischer Flüchtling registrieren lassen zu können, offenbare das grundsätzliche System- und Ablaufversagen der Staatsgewalt. Die länderübergreifende Zusammenarbeit dürfe sich nicht auf eine zentrale Bilderdatenbank beschränken, meint der zweimalige Leiter einer Airline-Treasury.Doch bereits diese könne wirksamer genutzt werden, wenn verhindert würde, dass Kriminelle ein Passfoto aus zwei digitalen, sich ähnelnden Profilen kreieren und bei der Beantragung echter Ausweisdokumente einreichen. „Damit kann beim Auslesen elektronischer Dokumente der Gesichtsabgleich erfolgreich unterbunden werden“, gibt der ehemalige Risiko-Screener sowie Leiter Treasury und Projektfinanzierung der Bundesdruckerei zu Bedenken. Der 54-jährige Sozialdemokrat empfiehlt, entweder zu analogen Fotos zurück zu kehren, die von staatlicher Stelle digitalisiert werden, oder wie beim Fingerabdruck die Digitalaufnahme ausschließlich vom jeweiligen Bürgeramt vornehmen zu lassen.Bereits acht Jahre vor Veröffentlichung der sogenannten Panama-Papers im April 2016 hatte Mohr vor den Machenschaften der zwielichtigen Kanzlei Mossack Fonseca gewarnt. Doch Bundesdruckerei und Bundesfinanzministerium setzten sich über den Experten für ordnungsgemäße Unternehmensführung hinweg und stellten von der Direktbelieferung des venezolanischen Innenministeriums auf den Umweg über Eigentümer-getarnte Briefkastenfirmen um.BCC war 1991 zwei Jahre vor Transparency International gegründet worden und leistet Aufklärungsarbeit über die Sozialschädlichkeit und Umweltfeindlichkeit kriminellen Wirtschaftens.



Bildinformation: Mohr (BCC): Kommunen sollen digitale Ausweisfotos anfertigen