Bundesverband Green Tourism Association stellt in der Hotellerie Umsätze auf grün

Das Übernachtungsgewerbe in Deutschland hat wahrlich schon bessere Zeiten gesehen.Im 2 Halbjahr 2016 mussten 19,3 Prozent der Betriebe Umsatzrückgänge hinnehmen. Für Unmut in der Branche sorgen auch die stetig steigenden Betriebskosten. Diese führten bei 28,2 Prozent der Unternehmen jedoch zu sinkenden Erträgen.Dabei stellt gerade die Senkung der Betriebskosten für die Unternehmen eine doppelte Chance dar.Immer mehr Urlauber und Reisende werden laut einer TUI-Studie immer umweltbewusster:– Jeder zehnte europäische Urlauber bucht umweltfreundlich– Mehr als die Hälfte der Befragten bemängelt fehlende Informationen und Angebote– Rund zwei Drittel wollen für Umwelt Kompromisse im Lebensstil eingehenAber nicht nur bei TUI erkennt man die Zeichen der Zeit: „Für Reisende sind Ort und Ausstattung der Unterkunft ausschlaggebend für einen perfekten Urlaub. An uns liegt es zudem, ihnen auch nachhaltiges Reisen zu ermöglichen,“ sagt Pepijn Rijvers, Chief Marketing Officer bei Booking.com.Hier haben wir in erster Linie die Möglichkeit mit Sparpotential bei den Betriebskosten viel Geld einzusparen und somit Umsätze auf "grün" zu stelle. Die Investitionen dafür haben sich in den letzten Jahren drastisch verringert. Die Möglichkeiten haben sich zur "Milchmädchen-Rechnung" vereinfacht. Das Einsparpotential ist hingegen auf 50% bis 75% gestiegen ohne die Übernachtungsqualität im Geringsten einzuschränken.In zweiter Linie ergibt sich ein simples und doch hoch effizientes Marketingwerkzeug. Übernachtungsunternehmen, die diese Zeichen erkennen, werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten die Nase vorn haben. Sie können mit den durchgeführten Einsparungsmaßnahmen wie Wasser, Stom und Heizung offensiv werben. Nachhaltigkeit im Gastgewerbe ist heute schon gefragt und wird in nächster Zeit zum wichtigen Auswahlkriterium beim potentiellen Kunden.Der Verband, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Reisen sauberer zu machen und dies in erster Linie mit dem Ausbau von Infrastruktur für E-Mobilität erreicht, berät aber nicht in Punkto Nachhaltigkeit, sondern unterstützt seine Mitglieder mit Umweltsponsering. So bezuschußt der Verband für Mitglieder bei Anschaffung bei hochwertigen Sparduschen jeden Duschkopf mit bis zu 30,-€.Mehr Infos gibt es unter dem "Klimaschutzprojekt – Deutschland spart Wasser" hier: https://gta-touristik.de/klimaschutzprojekt-deutschland-spart-wasser/ oder unter Tel: +49 (0)5731 245 1668 von Mo.-Fr. 10-18 UhrAgentur:-Reisen , Urlaub, Ferien mit Elektromobilität und nachhaltigen TourismusDer Verband Green Tourism Association steht hauptsächlich für die Beschaffung, Installation und den Betrieb von Lade- und Service-Terminals für elektrisch betriebene Fahrzeuge. Wir helfen aber unseren Sponsoren wie z.B. Hotels und Reisebüros auch ihre Umsätze auf „grün“ zu stellen und damit zu optimieren. Im Jahr, das von den Vereinten Nationen zum Internationalen Jahr des nachhaltigen Tourismus erklärt wurde, stehen die Chancen für unsere Umwelt gut.



Bildinformation: GTA Touristik