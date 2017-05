Was genau ist Networkmarketing?

(fair-NEWS)

Networkmarketing oder auch Empfehlungsmarketing macht heutzutage fast jeder. Du kaufst ein Produkt oder nimmst eine Dienstleistung in Anspruch. Daraufhin bist du so begeistert, weil z.B. das Produkt erstklassig ist, dass du einem Freund davon erzählst. Ob dein Freund oder Bekannter das Produkt kaufen möchte sei dahingestellt. Trotzdem bist du als Kunde zufrieden und erzählst einigen Menschen davon.Zwei Tage später kauft ein Freund von mir z.B. die neue Kamera oder das Handy von dem Du gesprochen hast. Jemand ist also deiner Empfehlung nachgegangen und hat gekauft. Hättest du über die Kamera gesprochen, wenn sie ein schlechter Kauf gewesen wäre?Ich persönlich glaube nicht daran.Jetzt legen wir den Fokus auf den Umsatz der durch deine Empfehlung entstanden ist. Die Firma musste kein Geld für Werbung investieren und hat trotzdem einen Umsatz gemacht. Diese Situation wird tagtäglich tausende Male wiederholt. Dies ist also eine Milliardenbranche. Viele Firmen sind auf den fahrenden Zug aufgesprungen nach dem Moto Kunden werben Kunden.Seit ungefähr 70 Jahren haben sich einige Firmen dazu entschieden keine klassische Werbung mehr zu machen, sondern nur durch Empfehlungen ihren Umsatz zu machen. Die Firma sucht Empfehlungsgeber, die zuerst Kunden werden. Sind diese Kunden zufrieden werden diese automatisch über dieses Produkt sprechen. Besonders im Bereich Kosmetik empfehlen Frauen tagtäglich Produkte.Wird eine Person durch die Empfehlung eines bereits bestehenden Kunden selbst Kunde, indem er ein Produkt kauft erhält der Empfehlungsgeber eine Provision. Entsteht daraus ein Stammkunde, der regelmäßig kauft erhält der sogenannte Networker bzw. Empfehlungsgeber bei jedem Kauf eine Provision. Das nennt sich dann passives Einkommen. Für eine einmalige Arbeit unter Umständen ein Leben lang bezahlt zu werden.Mehr Infos und für täglichen Content: https://www.facebook.com/melf.riecke