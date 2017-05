Rene Stareczek verrät das größte Problem bei der Firmenführung

(fair-NEWS) Interviewer: Herr <a href="www.badrenovierunghannover.de/2016/06/06/stareczek-effizienz-badrenovierung/">Rene Stareczek</a>, Vielen Dank, dass Sie sich für unser Interview heute Zeit genommen haben. Können Sie uns bitte als Effizienztrainer und Autor des Buches "Vom Gelde", das in Ihrem eignen Basis Verlag erschienen ist, etwas darüber erzählen, was das größte Problem bei der Firmenführung ist?



Rene Stareczek: Gerne. Während meiner jahrelangen Arbeit mit sehr vielen Führungskräften von Unternehmen verschiedener Größenordnung hat sich ein bestimmtes Hauptproblem herauskristallisiert. Diese Schwierigkeit haben tatsächlich alle Unternehmer gemeinsam.



Interviewer: Können Sie uns verraten, was dieses Hauptproblem ist?



Rene Stareczek: Sehr gerne. Es ist schlicht "Unordnung" beziehungsweise "Unorganisiertheit". Damit meine ich die Unordnung, auf dem Schreibtisch und im Büro. Diese führt zu allen Folge-Problemen, an denen ein Unternehmen "kränkelt": Mangel an Effizienz, an Motivation, an Zeit für Planung und unternehmerische Strategien, sowie an besseren Umsätzen.



Interviewer: Herr Stareczek, könnten Sie das etwas genauer ausführen?



Rene Stareczek: Absolut. Wenn Sie Unordnung auf dem Schreibtisch haben, dann können Sie sehr leicht einen Vorgang übersehen. Das führt dann zu einer Reklamation und einer schlechten Meinung Ihres Kunden über Ihre Arbeit. Sie verschwenden täglich wertvolle Zeit mit suchen. Sie bekommen einfach am Arbeitstag weniger getan und bleiben länger im Büro. Langfristig nagt dies an Ihrer Motivation und der Motivation Ihrer Mitarbeiter. Darüber hinaus wirkt es sich negativ auf den Spaß aus, den Sie bei Ihrer Arbeit haben. Und bei der Menge an Zeit, die wir bei der Arbeit verbringen, sollte uns die Arbeit Freude machen, oder?



Interviewer: Herr Stareczek, dem kann ich nur zustimmen. Es ist interessant für mich zu sehen, daß des Üblen Wurzel tatsächlich an einem unordentlichen Schreibtisch liegt. Was sagen Ihre Kunden nach dem persönlichen Training?



Rene Stareczek: In den vielen Interviews, die ich nach dem persönlichen Training mit den Unternehmern jeweils geführt habe, und welche Sie unter www.effizienzcoach.info/ ansehen können, waren die gewonnen Vorteile ebenfalls ähnlich: Es gibt anschließend eine Struktur im Büro und keine Rückstände mehr. Die "ständige Sucherei" wird ersetzt mit Zeit für unternehmerische Planung. Die Effizienz erhöht sich stark. Die Ziele werden umgesetzt. Der Spaß an der Arbeit kommt wieder und man hat mehr Freizeit. Der Kernpunkt ist gesteigerte Zeitersparnis gepaart mehr Entspannung im Leben. Besonders freut mich, wenn neben der Zeitersparnis von bis zu zwei Stunden täglich sich das auf Familienleben auch positiv auswirkt, weil man entspannter nach Hause kommt.



Interviewer: Herr <a href="https://www.top-renovierung-berlin.de/effizienztrainer-stareczek/">Rene Stareczek</a>, wir bedanken uns für die spannenden Impulse und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.



Rene Stareczek: Ich habe zu danken!