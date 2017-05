(fair-NEWS)

Wenn ein Gedichtefeind zu einem Gedichtefreund wird, hat der Autor alles richtig gemacht.Auszug Bewertung Amazon:Ich gestehe, ich bin kein wirklicher Freund von Gedichten und sie schreiben? Nein, das kann ich schon gar nicht. Wie das aber eben so ist, ab und zu braucht man eines, sei es für einen besonderen Anlass oder einen netten Brief. Genau das war auch der Grund, warum ich mich auf die Suche nach einem passenden Werk machte.Es gibt ja unzählige Lyrikbücher und manche sind bestimmt literarisch wertvoller als Elfride Stehles Buch. Dennoch fiel meine Wahl auf ihr Buch. Zu allererst war es das Cover welches mich ansprach. Wunderschön gestaltet, mit liebe zum Detail, lud es mich ein, in das Buch zu schauen. Überrascht von seinem Inhalt, kaufte ich es mir, denn ein wahrer kleiner Schatz, war das, was ich dort vorfand. Gedichte, lustig, nachdenklich stimmend, tiefgründig oder einfach nur entspannend. Verse die einen durch das Jahr begleiten aber auch die klassischen fehlten nicht. Jedes Einzelne, offensichtlich mit Freude und einem einfach zu lesenden Schreibstil geschrieben, fand Zugang zu meinen Gefühlen und ich war mehr als zufrieden mit meinem Kauf!Ich habe genau das gefunden, was ich suchte. Und das Gute daran, ich als nicht Gedichte Freund, mag dieses Buch wirklich und werde es sicherlich noch öfters einfach so und ohne Anlass in die Hand nehmen um darin lesen.https://www.amazon.de/Lust-auf-Bl%C3%BCtenduft-mee-Wohlf%C3%BChlen/dp/3903056049/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1478951847&sr=1-15Buchbeschreibung:Als ich das erste Gedicht für dieses Buch geschrieben hatte, stand für mich der Buchtitel sofort fest, und der Gedanke ließ mich bis zur letzten Zeile nicht mehr los. Natürlich dürfen Elfchen und Limericks neben Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Wintergedichten nicht fehlen.Und es gibt noch mehr…So unterstreichen diesmal von mir entworfene Zeichnungen bildhaft meine Texte. Besonders aber freue ich mich darüber, dass ich Berit Stirner gewinnen konnte, mit ihren ganz eigenen Bildern, mein Werk zu bereichern.Da macht das Lesen der Gedichte doppelt viel Spaß!Bekommen Sie doch Lust auf Blütenduft und mee(h)r…Herzlichst Elfride Stehle.Taschenbuch: 208 SeitenVerlag: Karina-Verlag (30. Dezember 2014)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056049ISBN-13: 978-3903056046Format: Kindle EditionDateigröße: 4318 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 208 SeitenVerlag: Karina (16. Januar 2015)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00SC10IX8X-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertÜber den Verlag:http://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



