Pressemitteilung von iDTRONIC GmbH

Kompaktes RFID Lesegerät für Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und/oder Mitgliederregistrierung

(fair-NEWS) Tischleser NEO von iDTRONIC ist kosteneffizient und flexibel einsetzbar. Schnelle und einfache Integration dank Plug & Play und USB 2.0 Schnittstelle. Erhältlich für die am Wellness- und Fitnessmarkt gängigste RFID Frequenz (HF inkl. MIFARE®)



Der Tischleser NEO ist ein moderner und kostengünstiger Plug & Play RFID Leser, der keine weitere Software für die Nutzung benötigt und direkt nach Netzwerkanschluss genutzt werden kann. Kompatibel mit Windows, Linux, sowie Android deckt das Lesegerät die gängigsten Betriebssysteme ab. Die Stromversorgung sowie die Datenübertragung erfolgen über die USB-Schnittstelle.



Der Tischleser NEO mit integriertem HF RFID-Leser (MIFARE®) sticht durch sein modernes schwarz-silbernes Gehäusedesign hervor - passend für Arbeitsplätze und Theken. Das Lesegerät ist direkt nach Anschluss mit einem PC oder Laptop einsetzbar. Anwendungen wie Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, bargeldloser Zahlungsverkehr, oder auch Mitgliederregistrierung können mit dem NEO organisiert werden.



Für das Auslesen der Transponder (Smartkarten, Schlüsselanhänger oder RFID Armbänder) benötigt es nur das Auflegen des entsprechenden Mediums auf das Lesegerät. Während des Leseprozesses leuchtet der zweifarbige LED Buzzer auf und signalisiert eine erfolgreiche Transaktion.



Dank eingebauter Keyboard Emulation werden die eingelesenen Informationen an den Rechner übermittelt, als ob sie über eine Tastatur eingegeben wurden. Die Daten lassen sich somit unkompliziert einsehen und auswerten.



Bildinformation: Desktop Reader NEO

© iDTRONIC GmbH

iDTRONIC ist ein High-Tech Unternehmen mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein. Mit der Herstellung und Entwicklung hochwertiger Hardware, gilt das Unternehmen als Pionier in der berührungslosen Identifikation mittels RFID-Technologie. Die Anwendungen reichen von Mitglieder-/ Besucherverwaltung über die betriebliche Sicherheit und Organisation bis zum bargeldlosen Bezahlen mittels Cashless Payment Systemen. Im Bereich Fitnessclubs sowie Bäder und Thermen ist iDTRONIC einer der führenden Anbieter für elektronische Identifikations- und Verwaltungssysteme und zählt zahlreiche der wichtigsten und größten Fitnessketten zu Ihren Kunden.



Das Produktportfolio von iDTRONIC Well FIT umfasst Drehsperren, elektronische Schrankschlösser, Zutrittskontrollleser, Infoterminals und Terminals für die Dusch- sowie Solariensteuerung, Kartendrucker, Mitgliedskarten und Armbänder.

