Nun stehen wir kurz vor dem 4. Altstadt-Basar - Brandenburg/Havel. Organisator Andreas von Wertheim vom Verein Die Altstädter e.V. freut sich sehr, dass der Basar im ältesten Fachwerkhaus der Mark Brandenburg - dem Bürgerhaus Altstadt in der Bäckerstraße 14 - so gut angenommen wird."Das gemütliche und familiäre Ambiente ist eines der wichtigsten Argumente für den Altstadt-Basar" sagt von Wertheim.Hinzu kommt der gute Zweck und der Gedanke, die historische Altstadt Brandenburgs und das Bürgerhaus zu beleben, sowie die Menschen zusammen zu bringen."Der Altstadt-Basar ist ein Treffpunkt zum Austausch und zum Besprechen neuer Ideen. Ein Trödelmarkt bei dem nicht das Feilbieten von Waren im Vordergrund stehen soll.", so der Organisator weiter, der sich aktiv im Verein für die Altstadt und dessen Bürgerhaus engagiert.Am Samstag den 27. Mai ist es endlich wieder so weit. Dann öffnet das Bürgerhaus Altstadt der Stadt Brandenburg an der Havel von 10 Uhr bis 16 Uhr seine Pforten zum Trödeln, Stöbern, Feilschen und zum Schnaggen.Rund 25 Teilnehmern bietet das Bürgerhaus Altstadt Platz zum aktiven Mitmachen.Für das leibliche Wohl wird auch diesmal wieder gesorgt sein. Kaffee und Kuchen, Bier vom Fass, alkoholfreie Getränke und eine kleine, einfache warme Speise werden für die Besucher und Teilnehmer angeboten werden.Noch sind Standplätze für interessierte Trödler zu haben. Bei Interesse kann unter der Rufnummer 0179-5544884 oder per E-Mail (von.wertheim@gmx.de) noch bis zum 22.05. ein Standplatz reserviert werden.Organisator Andreas von Wertheim freut sich im Namen des Vereins, dem der Erlös aus den Standgebühren - die auf freiwilliger Spendenbasis (mind. 10 €) erhoben werden - auf zahlreiche interessierte Besucher, denn der Verein als Veranstalter vieler Feste der Stadt Brandenburg, wie zum Beispiel das bevorstehende Rolandspectaculum am 13.+14.Mai, kann die finanzielle Unterstützung zur Erhaltung seiner Aktivitäten und Vereinsziele natürlich gut gebrauchen.Schaut doch am letzten Mai-Samstag einfach mal vorbei und genießt einen Basar der ganz besonderen Art.



Bildinformation: Andreas von Wertheim