Stellenangebote Psychiatrie - Willkommen im Team!

Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch ist mit etwa 1200 Betten und rund 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehreren Standorten eine der größten Fachkliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Baden-Württemberg.Das Angebot umfasst das gesamte Spektrum der stationären, tagesklinischen und ambulanten Versorgung in Einzel- und Gruppenbehandlung aus einer Hand. Komplettiert werden Pflege, Therapie und Behandlung durch eine persönliche Begleitung der Patientinnen und Patienten, beispielsweise durch Seelsorge und Sozialdienst. Nach dem Klinikaufenthalt stehen bei Bedarf eine Heimbetreuung oder die Möglichkeit einer Versorgung in den eigenen 4 Wänden über ambulante psychiatrische Pflegedienste offen.Sie sind Fachkraft aus dem medizinischen, pflegerischen oder therapeutischen Bereich, spezialisiert auf Psychiatrie, und möchten sich beruflich neu orientieren oder fortentwickeln?Wir bieten Ihnen einen guten und sicheren Arbeitsplatz im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar bei einem Arbeitgeber, der hält, was er verspricht:Wir leben Vielfalt - verschiedenste Berufsgruppen, kombiniert in offenen und unterstützenden TeamsWir haben was zu bieten - u.a. flexible Arbeitszeiten und leistungsgerechte TV-L-VergütungWir bringen Sie voran - durch gezielte Förderung der weiteren Fach- und FührungslaufbahnWir fördern Ihre Gesundheit - etwa durch unser betriebliches GesundheitsmanagementWir unterstützen Sie auf allen Ebenen - Raum für eigene Vorstellungen & EntwicklungInteressiert?Bitte bewerben Sie sich auf eines unserer aktuellen Stellenangebote Psychiatrie auf www.pzn-wiesloch.de/karriere/ oder initiativ für Ihren jeweiligen Tätigkeitsbereich.Wir benötigen hierfür Ihr Motivations- / Bewerbungsschreiben, Ihren tabellarischen Lebenslauf, Ihre Schul- / Ausbildungs- /Studienabschlusszeugnisse, Ihre Arbeits- / Praktikantenzeugnisse sowie ggf. sonstige Qualifikationsnachweise.Zusätzlich informiert Sie der Job-Newsletter automatisch - vollkommen einfach und gratis - über neue Stellenangebote Psychiatrie am PZN.Der Videoclip (mit dem Klinik Award prämiert), den Sie ebenfalls auf unserer Karriereseite vorfinden, vermittelt einen guten Einblick in Alltag und Arbeit am PZN. Schauen Sie doch mal rein...es lohnt sich!Bei Unklarheiten rund um das Thema Stellenangebote Psychiatrie erreichen Sie das Serviceteam der Personalabteilung unter der Telefonnummer 06222 55-2496.Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.



Bildinformation: Stellenangebote Psychiatrie - Willkommen im Team!