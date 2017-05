Leawo Tunes Cleaner 2.4.1.0 verbessert sich das Music Information Retrieval, um Musiklabels schneller und genauer zu erhalten

(fair-NEWS)

Shenzhen, China, 10. Mai 2017 - Eine unordentliche iTunes-Musikbibliothek stört sicherlich den Musikgenuss. Um die iTunes-Musikbibliothek besser aufzuräumen, hat Leawo Software offiziell die Software <a href="www.leawo.de/tunes-cleaner/">Tunes Cleaner</a> auf V2.4.1.0 aktualisiert und veröffentlicht. Das Update dieses iTunes-Cleanup-Tools konzentriert sich auf das Funktionsmodul vom Music-Information-Rretrieval, das sich stark verbessert hat, um sicherzustellen, dass diese aktualisierte iTunes-Cleaner-Software die Musiklabels schneller, genauer und erfolgreicher bekommen kann.Als einer der führenden Multimedia-Lösungsentwickler und Online-Anbieter arbeitet Leawo Software an der Bereitstellung der besten Produkte und Service für weltweite Kunden für die Verbesserung der digitalen Unterhaltung. Musik hören ist eine allgemeine Angewohnheit zum Entspannen und zum Genießen. Seit der Entstehung von iTunes findet man eine gute Methode, Musik zu genießen, denn mit iTunes kann man das gleiche Lied entweder auf dem Computer oder auf den tragbaren iOS-Geräten genießen. Allerdings wird die iTunes Musik-Bibliothek für einen längeren Zeitraum mit doppelten Songs voll geladen gelagert, kann seine Leistungsfähigkeit dadurch beeinträchtigt werden. In diesem Fall benötigt man ein iTunes-Cleaner-Tool, um die iTunes-Musikbibliothek aufzuräumen. Leawo Tunes Cleaner ist genau die richtige Software, was man dafür braucht. "Dieses Update hat die Unterstützung für das Aufräumen von iTunes-Musikbibliothek weiter verbessert ." sagte Steven, der CEO von Leawo Software.Als einer der besten iTunes-Cleaner-Software ist Leawo Tunes Cleaner vor allem als iTunes-Assistent tätig, um die iTunes-Musikbibliothek in 2 Bereichen aufzuräumen: Doppelte Songs zu entfernen und Musiklabels zu beheben. Mit der Software kann man doppelte Musik in der iTunes Musikbibliothek sehr schnell scannen und dann alle Song-Duplikate nur mit einem Klick löschen. Außerdem werden die Musiklabels für iTunes Musik-Dateien automatisch heruntergeladen und behoben. Es gibt sogar einen Musik-Tag-Editor, mit dem kann man Musiklabels wie Künstler, Album, Artwork , Genre, etc. manuell bearbeiten.Durch das Update wird vor allem das Musik-Information-Retrieval-Funktionsmodul optimiert. Das ist der Schlüsselfaktor, damit die Leawo Tunes Cleaner Album-Artwork iTunes automatisch erhalten bzw. Musiklabels wie Künstler, Album, Song-Namen etc. ganz einfach herunterladen und hinzufügen kann. Musikinformationen leicht zu vervollständigen. Die automatische Musik-Tag-Retrieval-Funktion wird von der Online-Musik-Datenbank angetrieben. In diesem Update hat das Leawo Tech-Team das Musik-Tag-Match-Protokoll und den Musik-Info-Filter optimiert, was zu schnelleren und genaueren Musikinformationen führte, die heruntergeladen und hinzugefügt wurden. Durch dieses Update wurden iTunes-Musikdateien korrekt markiert.Dieses Update ist nicht nur für iTunes-Musikbibliothek ,sondern auch gilt für andere Musikbibliotheken wie MP4-Musikbibliothek. Die Optimierung des Musiklabels-Retrieval ist für alle Musikdateien geeignet .Zur Zeit ist der aktualisierte Leawo Tunes Cleaner auf der Internetseite zum kostenlosen Download und zur Nutzung verfügbar. Es gibt sowohl kostenlose Testversion als auch kostenpflichtige Version. Die Lizenz der kostenpflichtige Version kostet nur 34,95 Euro pro Jahr. Die ermöglicht Benutzer nur mit einem Klick direkt auf die iTunes-Musikbibliothek zuzugreifen.Tips:- <a href="www.leawo.de/duplikate-in-itunes-doppelte-songs-loschen/">Duplikate in iTunes: Doppelte Songs löschen</a>- <a href="www.leawo.de/automatisch-album-artwork-bilder-fur-itunes-music-hinzufugen/">Automatisch Album Artwork Bilder für iTunes Music hinzufügen</a>



Bildinformation: Leawo Tunes Cleaner 2.4.1.0 verbessert sich das Music Information Retrieval, um Musiklabels schneller und genauer zu erhalten