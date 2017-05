Dritte Etappe zum NÜRNBERGER BURG-POKAL beim Pferdefestival Redefin

(fair-NEWS)

Redefin / Nürnberg. Ein erlesenes Feld macht sich am kommenden Wochenende auf den Weg zur nächsten Qualifikation des NÜRNBERGER BURG-POKAL, die Sonntag im mecklenburgischen Redefin stattfindet.25 Namen stehen bislang auf der Nennungsliste, darunter mit der Norwegerin Isabel Freese die amtierende Finalsiegerin dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs. Am Start sind darüber hinaus zahlreiche Reiterinnen und Reiter, die als Ausbilder junger Pferde große Anerkennung genießen. Mit Brigitte Wittig stellt eine weitere Finalsiegerin der Serie ein junges Talent vor; Holga Finken kann auf acht Finalteilnahmen und immerhin 14 dafür qualifizierte in seiner Karriere blicken. Zahlreiche weitere profilierte Aktive werden versuchen, sich mit der goldenen Schleife am Sonntag für das Finale am Jahresende zu empfehlen.Beim Pferdefestival im vergangenen Jahr gelang Sandra Nuxoll bei ihrem Erfolg mit Destiny OLD und hervorragenden 76,000 % ein Traumergebnis. Insgesamt ist das traditionsreiche Haupt- und Landgestüt Redefin bereits zum 16. Mal Gastgeber für den NÜRNBERGER BURG-POKAL. Auf dem Programm steht am Samstag die Einlaufprüfung, aus der sich die 12 besten Paare den Platz in der Qualifikation am Sonntag sichern. Am Schlußtag steht dann fest, wer Malin Nilsson und Matthias Rath als nächstes folgen wird.Hans-Peter Schmidt, Initiator der Prüfungsreihe, Präsident des Bayerischen Reit- und Fahrverbands und Ehrenmitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), sieht in Redefin ideale Voraussetzungen für den NÜRNBERGER BURG-POKAL gegeben: "Wir arbeiten hier mit dem gleichen Veranstalter wie beim Finale in Frankfurt zusammen, da wissen wir die Organisation in besten Händen. Zudem bieten die Plätze und die gesamte Infrastruktur beste Voraussetzungen". Für Hans-Peter Schmidt, Ehrenaufsichtsratsvorsitzenden des Namensgebers NÜRNBERGER Versicherung, ist das Pferdefestival ein wichtiger Leuchtturm für den Pferdesport im Nordosten Deutschlands.Weitere Informationen unter <a href="www.nuernbergerburgpokal.de"> www.nuernbergerburgpokal.de </a>NÜRNBERGER BURG-POKAL 2017Standorte und TermineMalin Nilsson Foreign Affair 74,976%Matthias Alexander Rath Foundation 77,366%Redefin / Pferdefestival Redefin 12.05. - 14.05.Lübeck 19.05. - 21.05.München-Riem / Pferd International 25.05. - 28.05.Balve / Deutsche Meisterschaft 08.06. - 11.06.Berlin / Bonhomme 15.06. - 18.06.Bettenrode 06.07. - 09.07.Neu-Anspach / Dressurfestival Wintermühle 27.07. - 30.07.Schenefeld 25.08. - 28.08.Donaueschingen / CHI Donaueschingen 14.09. - 17.09.Nürnberg / Faszination Pferd 31.10. - 05.11.Finale Frankfurt 14.12. - 17.12.