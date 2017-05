Fitness für Frauen

(fair-NEWS)

Mit dem Just Fit 23 eröffnete am vergangenen Wochenende im Kölner MediaPark ein weiterer Club des regionalen Fitnessanbieters Just Fit. Auf mehr als 500 Quadratmetern bietet der neue Club Elektrostimulations-, Cardio- und Gerätetraining sowie eine Auswahl an Fitnesskursen an. Der Club gehört zu der Konzeptgruppe Feminin des Kölner Unternehmens und ist in seiner Nutzung den Frauen vorbehalten.Der Fitnessanbieter setzt mit dem EMS einen weiteren Trend in seiner Angebotsvielfalt fort. In den Räumen des ehemaligen Hot Yoga-Studios erweitert Just Fit so auch die Trainingsmöglichkeiten für die weiblichen Mitglieder des benachbarten Premium Clubs, der mit seinen sechs Etagen und dem 20-Meter Swimming Pool zu den herausragenden Fitnessclubs in Deutschland gehört.Mit einem Brunch eröffnete Gründer und Geschäftsführer Frank Böhme am vergangenen Sonntag den Club und betonte in seiner Willkommensrede, noch einmal seine Verbundenheit zum Standort Köln. Just Fit gehört mit seinen mehr als 700 Mitarbeitern zu den großen Arbeitgebern in der Region. Er betonte weiterhin: "Fitness steht für einen gesunden Körper und Lifestyle. Diesen Trend maßgeblich und individuell für jedes Mitglied mitzugestalten, das ist es was uns noch immer antreibt."Der Just Fit 23 Feminin Club ist von Montag - Freitag in der Zeit von 08:00 bis 22:00 Uhr und am Wochenende von 08:00 - 20:00 Uhr geöffnet.Das Parken ist für Mitglieder zwei Stunden in der Tiefgarage des MediaParks kostenfrei. Weiterhin gehört der Fitnessclub dem Fitnessverbund INTERFIT an, der mit über 1.500 Verbundanlagen zu den größten Zusammenschlüssen für betriebliches Gesundheitsmanagement gehört.



Bildinformation: Just Fit Feminin