team digital auf der Messe FIBIT2017 in Fulda erleben

Wenn am Freitag, den 12. Mai 2017, die Technologie- und IT-Messe FIBIT auf dem Gelände der Hochschule Fulda ihre Tore öffnet, ist auch die Lauterbacher Marketing-Agentur team digital vertreten. Die Spezialisten für Online-Marketing, Layout und Druck sowie Internetdienstleistungen stellen ihr Portfolio vor und informieren in einem Vortrag über mehr Marketing-Erfolg durch die richtigen Inhalte auf der Internetseite. Besucher erhalten am Stand von team digital ein kühles Getränk und einen gratis Check ihrer Internetseite im Wert von 99 Euro.Kreative Kommunikation für jedes UnternehmenUnter dem Motto "Lehnen Sie sich zurück! Wir machen das!" zeigt das Agentur-Team wie erfolgreiches Marketing zu mehr Umsatz und zufriedeneren Kunden führt. Seit fast 20 Jahren hat sich team digital genau darauf spezialisiert: Erfolgreiche Marketing-Konzepte für Unternehmen jeder Größe. Dabei ist die Kombination von Druck- und Online-Medien sowie die Integration bestehender Lösungen und Netzwerke die Domäne der kreativen Vogelsberger. Die Agentur betreut vom Handwerksbetrieb bis zum internationalen Konzern alle Kundensegmente und ist mit mehr als 1.000 Hostingkunden einer der größten Online-Spezialisten in der Region Osthessen.Seit 19 Jahren Ausbildungsbetrieb mit WachstumspotentialSeit 1998 bildet team digital kontinuierlich aus, auch in diesem Sommer wird wieder einen Ausbildungsplatz angeboten, welcher mit einer Bewerberin aus der Region besetzt werden konnte. Bereits mehrfach wurde das Unternehmen von der IHK für die hohe Qualität der Ausbildung ausgezeichnet. Auf Grund des breiten Angebotes an Produkten und Dienstleistungen und mit Blick auf die, in diesem Jahr, verdoppelte Bürofläche stehen die Zeichen für team digital weiter auf Wachstum, dessen ist sich die Firmenleitung sicher. Neben den Dienstleistungsbereichen Print und Online bietet die Agentur auch ein umfangreiches Angebot als PR- und Mediaagentur und ist ein bundesweit tätiger Druck-Dienstleister. Genug Gesprächsthemen also, um am Messestand in der Halle 8 auf dem Gelände der Fachhochschule Fulda vorbei zu schauen.Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter <a href="www.team-digital.de"> www.team-digital.de</a>



Bildinformation: Lehnen Sie sich zurück – Wir machen das! team digital