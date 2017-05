MailV2 startet anonymen, sicheren E-Maildienst weltweit

(fair-NEWS)

Delaware, 10. Juni 2017 - Content Intelligence LLC hat heute bekanntgegeben, dass der neuartige und völlig anonyme E-Mail-Dienst "MailV2" heute gestartet wurde. Jetzt könnte man denken: Schon wieder ein E-Mail-Dienstleister - es gibt doch schon dutzende. MailV2 verspricht jedoch mehr als ein anonymes und sicheres Senden und Empfangen von Nachrichten. Der Dienst sichert seinen Nutzern zu, dass nicht wie bei anderen Anbietern üblich, E-Mails nicht gescannt (analysiert) werden und, dass die Privatsphäre somit sichergestellt ist.MailV2 bietet gegenüber anderen ähnlichen Diensten viele weitere Vorteile:+ Einen intelligenten Spamfilter, welcher unerwünschte Mitteilungen verschiebt, sowie erwünschte Nachrichten im Posteingang lässt.+ Ein persönliches Profil welches Nutzern ermöglicht, all seine sozialen Profile auf einer einzigen Seite zu verlinken und es somit nur noch nötig ist, einen einzigen Link an Freunde und Bekannte weitergeben zu müssen. Diese Profilseite erlaubt es auch Besuchern dieser Seite eine kurze Nachricht an den Nutzer zu senden ohne selbst einen Account bei MailV2 zu nutzen.+ Die Angabe der persönlichen Daten für die Erstellung eines Accounts bei MailV2 sowie persönliche Angaben im Profil sind freiwillig. Jeder Nutzer kann selber entscheiden, was er veröffentlichen und freigeben will.MailV2 bietet seinen Nutzern mehr als nur eine E-Mail-Adresse. Nutzer von MailV2 haben die Möglichkeit Nachrichten zu lesen, zu kommentieren sowie an Diskussionen zu aktuellen Themen teilzunehmen. Nachrichten sowie die Liste der aktuellen Themen werden mehrmals täglich aktualisiert."In der heutigen Zeit gibt es kaum noch Dienste, welche auf persönliche Daten von Nutzern verzichtet. Im Zeitalter von sozialen Netzwerken und Unternehmen, welche mehrere Dienste anbieten um das Verhalten von Nutzern zu studieren, sowie diese Daten auszuwerten, um diese dann an Werbetreibende zu verkaufen sind Dienste wie MailV2 sehr wichtig. Es ist erschreckend, wie mit persönlichen Daten umgegangen wird, daher haben wir uns entschieden Dienste ins Leben zu rufen, welche die Privatsphäre von Nutzern schützen. MailV2 ist einer von vielen Diensten auf unserer ToDo Liste, weitere ähnliche Dienste werden in Kürze gestartet.", kommentierte Ian Scott (Head of Development) den Start von MailV2.Über MailV2MailV2 hat seinen Service im Mai 2017 aufgenommen. Der Service bietet Nutzern eine kostenlose E-Mail-Adresse sowie eine persönliche Profilseite an, welche es Nutzern erlaubt all ihre sozialen Profile auf einer Seite zu teilen. Hiermit steht Nutzern des Dienstes ein nützliches Werkzeug zur Verfügung welches in seiner eigenen Art einzigartig ist.



Bildinformation: MailV2 Logo