HD-Überwachungs- und Wildkamera mit Nachtsicht, PIR, Farb-Display, IP54

Heimliche Besucher kennenlernen: Jetzt weiss man, wer sich nachts im Garten herumtreibt.Grundstück überwachen: Die spritzwassergeschützte <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-1322-videoueberwachungs-systeme-ueberwachungskameras-funk-ueberwachungs-kameras.shtml">Kamera</a> von <a href="www.visortech.ch/">VisorTech</a> lässt sich nahezu überall aufhängen. Dank Batteriebetrieb verzichtet man auf störende Kabel. So behält man das Gartenhaus oder abgelegene Bereiche im Blick.Der Natur nah sein: Jetzt sieht man, wie sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Die Wildkamera lässt sich auch im Wald einsetzen. Dank langer Batterielaufzeit zeichnet sie bis zu 120 Tage lang Bilder oder Videos auf.Die Füsse entspannt hochlegen: Dank Bewegungssensor nimmt die Kamera auf SD-Karte automatisch auf. Die Aufnahmen lassen sich direkt auf dem integrierten Display ansehen oder bequem auf den PC laden.- Kabellose Nachtsicht-Überwachungskamera IRC-80 mit SD-Recording- PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahme, 45° Erfassungswinkel- Bewegungs-Erkennung: bis 12 m Reichweite, nimmt bei Bewegung Videos mit 1 Minute Länge oder Fotos auf- HD-Video-Aufnahme: 1280 x 720 Pixel (720p)- Hochauflösende Fotos: 2592 x 1944 Pixel (5 MP, interpoliert)- Bildwinkel: 60°,Blende f/2,2- 28 Infrarot-LEDs für Nachtsicht bis 15 m Reichweite- Integriertes LCD-Farb-Display mit 3,7 cm / 1,44" für Einstellungen und Aufnahmekontrolle, Auflösung: 128 x 128 Pixel- Einfache Bedienung über Foto/Aus/Video-Schalter und 3 Tasten: vor, zurück, OK- Speicher: Steckplatz für SD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)- Mini-USB-Anschluss für Verbindung mit dem PC und Laptop- Herausnehmbares Batteriefach- Spritzwassergeschützt: Schutzart IP54- Standard-Stativgewinde- Ideal zur Wandmontage oder zum Anbinden an Bäumen- Stromversorgung: 8 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)- Extralanger Batteriebetrieb: bis zu 4 Monate Aufnahme-Stand-by- Masse: 70 x 60 x 170 mm- Gewicht (ohne Batterien): 260 g- Überwachungskamera inklusive USB-Kabel (Länge: 80 cm), Montagematerial, Befestigungsriemen und deutscher AnleitungZur <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX4343-1322.shtml?vid=016">HD-Überwachungs- und Wildkamera mit Nachtsicht, PIR, Farb-Display, IP54</a>

Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15'000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.PEARL Schweiz hat bereits über 250'000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel (BS), Egerkingen (SO), Pratteln (BL) und Spreitenbach (AG) können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.