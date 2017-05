Wurzelbehandlung und ihre Mythen

(fair-NEWS)

Wettstetten Ingolstadt, 10.05.2017. Selten kursieren so viele Unwahrheiten wie zur Wurzelbehandlung in der Zahnheilkunde. Schade. Ist es doch gerade diese, die einen Zahn am Leben erhalten kann. Woher kommen die Mythen zur Wurzelbehandlung? Was ist wahr, was ist falsch?Viele Zähne müssten nicht gezogen und auf manch Zahnersatz könnte verzichtet werden, wenn bei Patienten rechtzeitig, präzise, und unter der Verwendung moderner Technologie, Wurzelkanalbehandlungen durchgeführt würden. Schon allein das Wort „Wurzelkanalbehandlung“ verursacht jedoch bei vielen Menschen Sorge. Ihren schlechten Ruf verdankt die Wurzelbehandlung Zahnmedizin-Zeiten als Betäubungsmittel noch nicht fortschrittlich entwickelt und Schmerzen die Folge waren. Im Gegensatz hierzu kann eine Schmerzbehandlung heute optimal und individuell auf den Patienten angepasst werden. Ein OP-Mikroskop, mit dem heute kleinste Details des komplexen Wurzelkanalsystems erkannt werden, gab es früher nicht. Im negativsten Verlauf konnte das Zahninnere dadurch nicht dauerhaft von Bakterien befreit werden. Störherde, mit Auswirkungen auf den gesamten Organismus, konnten sich bilden. Doch diese Zeiten gehören der Vergangenheit an! Die moderne Endodontie hat heute die Möglichkeit eine Wurzelbehandlung schmerzfrei durchzuführen und mit einer Erfolgsaussicht von ca. 90% den Zahn zu retten. Um sich für eine Wurzelbehandlung zu entscheiden, ist es hilfreich, den Grund für diese zu verstehen.Mit einer Wurzelkanalbehandlung möchte der Zahnarzt vor allem eines erreichen: Einen entzündeten, kranken Zahn retten und eine Extraktion (Zahnziehen), die die einzige Alternative wäre, verhindern. Diese Behandlung wird notwendig, wenn Bakterien tief in das Zahninnere gedrungen sind, Entzündungen an der Wurzelspitze hervorgerufen haben, hierdurch bereits der gesamte Körper belastet wird oder der Nerv bereits abgestorben ist. Die häufigste Ursache für diese Infektion ist meist tiefe Karies. Vereinzelt führen Unfälle oder Parodontitis zu der Bakterieninvasion. Kann die Entzündung sowie bereits abgestorbenes Gewebe erfolgreich vom Spezialisten beseitigt werden, erhält der Patient mit diesem Eingriff die Möglichkeit, seinen eigenen Zahn zu behalten.Spezialisierte Zahnärzte wie Tijana Leventic können die Sorge der Patienten vor einer Wurzelbehandlung dennoch gut verstehen: „Es sind nach wie vor einfach zu viele Mythen im Umlauf. Unser Wunsch ist es, dem Patienten zu helfen, dieses können wir jedoch nur, wenn wir gegen die Unwahrheiten mit Fakten vorgehen.“ Im Gesundheitszentrum Wettstetten (bei Ingolstadt) nehmen sich Zahnärzte wie Tijana Leventic viel Zeit für die Patientenaufklärung und Wurzelbehandlung. Das gute Miteinander von Patient und Zahnarzt wird als Basis zum gesundheitlichen Erfolg gesehen. Nur Empathie und medizinisch fundierte Tatsachen können Ängste beseitigen!Bei dem Thema Wurzelkanalbehandlung sind es neben der Angst vor Schmerzen und bestehend bleibenden Störherden noch weitere Unwahrheiten, die zu Unsicherheiten führen. Ein kurzer Fakten-Check:Mythos „Der Zahn ist nach der Behandlung tot.“Nein, gerade um den Zahn und den verbleibenden Zahnnerv am Leben zu erhalten, wird die Behandlung durchgeführt. Bei einer Wurzelkanalbehandlung werden die Bakterien sowie totes Gewebe im Zahninneren entfernt. Der Zahn selbst bleibt jedoch erhalten und wird durch den Zahnhalteapparat versorgt, so dass kein Zahnimplantat oder eine Zahnbrücke notwendig wird.Mythos „Nach der Wurzelbehandlung bricht ein Zahn leicht.“Ja und nein. Da durch die Bakterieninvasion bereits meist viel Zahnsubstanz verloren gegangen ist (ein großes Loch durch Karies entstanden ist), besitzt der Zahn nicht mehr die Stabilität, die ein gesunder Zahn aufweist. Aus diesem Grund wird der Zahn nach einer erfolgreichen Behandlung mit einer Krone oder Teilkrone versorgt, mit der er wieder genauso viel Stabilität erlangt wie ein natürlicher Zahn.Mythos „Der Zahn verfärbt sich nach der Wurzelkanalbehandlung grau.“Früher und heute: Früher war es in Ausnahmefällen durchaus möglich, dass sich ein Zahn aufgrund einer Wurzelbehandlung verfärbte. Die Verfärbung entstand, wenn das entzündete und tote Gewebe nicht vollständig entfernt wurde. Mit einem OP-Mikroskop kann ein Endontologe dieses heute meist vermeiden. Ist ein Zahn bereits nach einer früheren Behandlung verfärbt, können beispielsweise Veneers die Ästhetik widerherstellen.Mythos „Nicht jede Wurzelbehandlung kann den Zahn retten.“Richtig. Auf Wurzelkanalbehandlungen spezialisierte Zahnärzte können einen Zahn mit ca. 90 Prozent Erfolgsaussicht retten. Bei zehn Prozent ist die Entzündung so weit fortgeschritten, dass der Zahn letztendlich gezogen werden muss.Mythos „Die Gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Kosten nicht.“Kommt darauf an. Richtig ist, dass nicht alle Wurzelbehandlungen von den gesetzlichen Krankenversicherungen bezahlt werden. In der Regel übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten für die Behandlung im sichtbaren Bereich, wie die Behandlung der Schneidezähne, Eckzähne und der kleinen Backenzähne. Doch die Kostenübernahme sollte immer zuvor geklärt werden.Weitere Informationen zur Wurzelkanalbehandlung erhalten Sie von dem Zahnarzt-Team Tijana Leventic und Kollegen ( www.zahnarztpraxis-drleventic.de ) in Wettstetten Ingolstadt.