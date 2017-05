Nützliches Zubehör für Apple-Anwender

(fair-NEWS)

Wettingen, im Mai 2017 – Die neuen MacBook Pro Modelle sind schlank designed, schick und angenehm leicht – doch viele Anwender vermissen die bewährten Anschlüsse. Ob HDMI, Ethernet, SD, USB oder ein zweiter Anschluss fürs Ladekabel: Ohne Adapter geht hier nichts. Die Schweizer Marke LMP schließt die Lücke und bietet das gesamte Sortiment an Adaptern für USB-C an. Besonders praktisch ist das USB-C mini Dock, das alle wichtigen Anschlüsse kompakt vereint: Es verfügt über drei USB 3.0-, je einen HDMI 1.4-, Ethernet-, SD/Micro SD- sowie einen USB-C-Ladeanschluss.Der Akku ist schon wieder leer? Wer eine neue, qualitativ hochwertige Batterie für sein Apple Notebook sucht, wird ebenfalls bei LMP fündig: Für ältere und neue Modelle sind alle Batterien verfügbar. Auch Anwender, die den Nummerblock an ihrer Mac-Tastatur nicht missen wollen, finden bei LMP Bluetooth-Keypads im coolen Alu-Design. Und neben den Adaptern für USB-C sind auch zahlreiche andere Varianten erhältlich.Darüber hinaus umfasst das breitgefächerte Portfolio Kabel, Ladegeräte, Silikon-Schutzhüllen für Tastaturen und weitere nützliche Accessoires. Damit nicht genug: Auch Speicherlösungen sind bei LMP erhältlich – dabei reicht das Angebot von individuell konfigurierten Thunderbolt RAIDs mit vier bis 24 Einschüben bis zum Fibre Channel RAID-System mit bis zu 64 Einschüben.Die Schweizer Marke hat sich schon seit vielen Jahren auf hochwertiges Zubehör für Mac & Co. spezialisiert und setzt dabei auf innovative Technologie genauso wie auf ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis.Die Produkte von LMP sind bei Comspot, Cyberlink und Gravis verfügbar. Für den deutschen Fachhandel ist DataWorld als Distributor zuständig.



Bildinformation: LMP miniDock