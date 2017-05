Willkommen an Board!

(fair-NEWS)

Die PILGRIM Personal GmbH ist nun auch in Hamburg eingelaufen. Das junge Unternehmen aus Duisburg hat bereits nach kurzer Zeit ein zweites Standbein in Hamburg, Beim Strohhause 31 eröffnet. Die Niederlassungsleiterin Martina Herrmann schafft mit ihrem engagierten Team attraktive und abwechslungsreiche Arbeitsstellen für Personal aus dem Gesundheits- und Sozialwesen. Die Zeitarbeitsfirma bietet eine moderne Möglichkeit medizinisches Fachpersonal an Pflege- und Krankeneinrichtungen aller Art zu verleihen.Die Mitarbeiter finden bei der Zeitarbeitsfirma optimale Arbeitsbedingungen - wie unbefristete Arbeitsverträge, flexible Arbeitsbedingungen, abwechslungsreiche Tätigkeiten und ansprechende Entlohnung. Auch neue Ausbildungsmöglichkeiten, wie die verkürzte zweijährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin ist ein Aushängeschild für das Unternehmen." Für uns sind zufriedene Mitarbeiter und Kunden sehr wichtig, denn ein motiviertes Personal schafft glückliche Patienten", berichtet Geschäftsführerin Ilka Müller-Weber. "Für die Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiter ist PILGRIM stets ein sicherer Hafen". Die PILGRIM Personal GmbH freut sich über jeden neuen, engagierten Mitarbeiter in ihrer Crew. Auf der Internetseite der PILGRIM Personal GmbH können sich Interessierte informieren und bewerben - www.pilgrim-personal.de



Bildinformation: Niederlassungsleiterin Martina Herrmann