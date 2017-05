IFRS Update Seminar – München am 22. Juni 2017

Pressemitteilung von Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH

(fair-NEWS) Im Dezember 2016 haben wir unser IFRS Update sehr erfolgreich durchgeführt. Da die Änderungsdynamik der Inhalte für 2017 und die kommenden Jahre sehr hoch ist, führen wir dieses Jahres- Update, aktualisiert auf die sich seit Dezember 2016 ergebenden Inhalte, nochmals durch.



Alle Informationen mit der Anmeldung zu diesem IFRS Update -Seminar 2017 sind auf der Internetseite des Wirtschaftscampus unter



Inhalte dieses IFRS Update-Seminars sind insbesondere die Neuerungen der IAS und IFRS Regelungen, die vom IASB verabschiedet worden sind und ab 2018 oder teilweise auch erst ab 2019 umgesetzt sein müssen. Neuigkeiten zur Erlösrealisierung (IFRS 15) und Schnittstellen zu IFRS 9 (Finanzinstrumente) werden besprochen. Auch alle Änderungen des HGB inkl. Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG) werden behandelt.



Termin:

22.06.2017

Uhrzeit: 9:00 - 17:00 Uhr



Ort:

Conrad-Hotel de Ville

Schillerstr. 10

80336 München



Neben einem intensiven und praxisorientierten Seminar erhalten die Teilnehmer umfangreich und exklusive Unterlagen zu allen IFRS – Themen und ein persönliches Zertifikat über die Teilnahme.



Das IFRS Update -Seminars 2017 wendet sich an Bilanzbuchhalter, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die nach IFRS bilanzieren und an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen und Finanzierung, die über IFRS-Grundkenntnisse verfügen. Im Dezember 2016 haben wir unser IFRS Update sehr erfolgreich durchgeführt. Da die Änderungsdynamik der Inhalte für 2017 und die kommenden Jahre sehr hoch ist, führen wir dieses Jahres- Update, aktualisiert auf die sich seit Dezember 2016 ergebenden Inhalte, nochmals durch.Alle Informationen mit der Anmeldung zu diesem IFRS Update -Seminar 2017 sind auf der Internetseite des Wirtschaftscampus unter https://www.wirtschaftscampus.de/seminare/ifrs/ifrs-update-seminar veröffentlicht oder können persönlich und unverbindlich beim Wirtschaftscampus angefordert werden.Inhalte dieses IFRS Update-Seminars sind insbesondere die Neuerungen der IAS und IFRS Regelungen, die vom IASB verabschiedet worden sind und ab 2018 oder teilweise auch erst ab 2019 umgesetzt sein müssen. Neuigkeiten zur Erlösrealisierung (IFRS 15) und Schnittstellen zu IFRS 9 (Finanzinstrumente) werden besprochen. Auch alle Änderungen des HGB inkl. Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG) werden behandelt.Termin:22.06.2017Uhrzeit: 9:00 - 17:00 UhrOrt:Conrad-Hotel de VilleSchillerstr. 1080336 MünchenNeben einem intensiven und praxisorientierten Seminar erhalten die Teilnehmer umfangreich und exklusive Unterlagen zu allen IFRS – Themen und ein persönliches Zertifikat über die Teilnahme.Das IFRS Update -Seminars 2017 wendet sich an Bilanzbuchhalter, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die nach IFRS bilanzieren und an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen und Finanzierung, die über IFRS-Grundkenntnisse verfügen.

Bildinformation: Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH

Die Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH und ihre Mitarbeiter besitzen seit über 15 Jahren Erfahrungen im Bereich der buchhalterischen und betrieblichen Weiterbildung und als Veranstalter von betriebswirtschaftlichen Seminaren, Workshops, Jahres-Updates und Inhouseschulungen. Das Leistungsangebot des Wirtschaftscampus beinhaltet die Lehrgangssegmente Certified Chief Compliance Officer, Certified Tax Compliance Officer, Certified IFRS Accountant, Certified Junior- und Senior Accountant, Bilanzbuchhalter /-in (IHK), Bilanzbuchhalter /-in International (IHK), Zertifikat Bilanzanalyse und English for Accountants.



Geschäftsführer ist Prof. Dr. Volker Peemöller, emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre der Universität Erlangen-Nürnberg. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Bereiche Unternehmensbewertung, Internationale Rechnungslegung, Interne Revision, Controlling und Bilanzanalyse. Aktuell hat er einen Lehrauftrag "Wertemanagement und Compliance" am Internationalen Hochschulinstitut (IHI) Zittau.

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«IFRS Update Seminar – München am 22. Juni 2017»

Hauptstraße 5097299 Zell am MainDeutschlandClaudia MagyarWirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbHHauptstraße 5097299 ZellPermanenter Link zur Pressemitteilung