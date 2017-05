Der richtige Preis für den Immobilienverkauf

Pressemitteilung von VR Immobilien GmbH

Pascal Weß von VR Immobilien informiert über das Thema Wertermittlung

(fair-NEWS) Wenn ein Haus verkauft werden soll, dann besteht eine der wichtigsten Aufgaben in der Preisfindung. Doch dazu sollte zunächst der marktgerechte Wert der Immobilie bekannt sein. Pascal Weß von VR Immobilien informiert über die Fallstricke, die bei einer Wertermittlung lauern.



"Viele Faktoren beeinflussen den Wert einer Immobilie", erklärt Pascal Weß, der Immobilienökonom und Geschäftsführer der VR Immobilien GmbH aus Fulda. "Doch aus Erfahrung wissen wir, dass die größte Gefahr bei der Wertfindung darin besteht, den Marktwert aus dem ideellen Wert abzuleiten. Oftmals führt der eigene Geschmack und die emotionale Verbundenheit der Immobilienbesitzer zu einer Fehleinschätzung bei der Bewertung."



Auch ein bloßer Vergleich mit anderen Immobilien lässt den Wert nicht erkennen. Jede Wohnung und jedes Haus ist für sich einzigartig. Die technische Ausstattung, der energetische Zustand und die Renovierungsmaßnahmen der letzten Jahre sind dabei relevant. Diese Einflussfaktoren sind allerdings schwierig mit der eigenen Immobilie ins Verhältnis zu setzen, wenn das Vergleichsobjekt nicht im Detail bekannt ist.



Oft stehen die Eigentümer auch unter zeitlichem oder emotionalem Druck, weil eine neue Arbeitsstelle in einer anderen Stadt wartet oder eine Scheidung den Verkauf erfordert. Eine Bewertung wird dann vernachlässigt und höhere Preiszugeständnisse sind oftmals die Folge.



Deshalb rät Pascal Weß in jedem Fall zu einer professionellen Wertermittlung und Marktanalyse. Objektiv beurteilt der Profi alle relevanten Merkmale wie Lage des Objekts, Bausubstanz, die Grundrissgestaltung oder die Ausstattung der Bäder. Er gibt außerdem Tipps zur Aufbereitung und Optimierung, denn nach all den Jahren fallen Eigentümern kleine Mängel im eigenen Haus meist nicht mehr auf. Um dann den optimalen Verkaufspreis für die Immobilie festzulegen, zieht Pascal Weß die Marktwertanalyse zu Rate und greift auf seine langjährige Erfahrung und regionale Marktkenntnis zurück.



Bei Bedarf stehen die Immobilienexperten von VR Immobilien für alle Fragen zum Verkaufsablauf bereit und geben Eigentümern wertvolle Hilfestellung bei allen relevanten Aufgaben von der Wertermittlung, über die Vermarktung, das Interessentenmanagement bis zur Objektübergabe.



