Das perfekte Rabattengeländer auch für wildere Geländeverläufe

Rabattengeländer kommen vorrangig meist dort zum Einsatz, wo ein Geländer als optischer Hinweis dient und nicht als Absturzsicherung. Eigentlich genau genommen sind sie eine Schutzvorrichtung für naturbelassene Bereiche, die nicht betreten werden sollen. Ob ein natürlicher Bewuchs zum Beispiel neben einem durch einen Wald führenden Weg oder zu erhaltende Bepflanzungen - auch wenn eigentlich klar sein sollte, dass eben die Wege zum Gehen und ggf. Befahren mit Fahrrädern da sind, ist ein Rabattengeländer zunehmend auch außerhalb von Park- und Grünanlagen eine sinnvolle Maßnahme zur Schonung der Natur. Denn schon einige wenige acht- und rücksichtslose Passanten können erhebliche und dauerhafte Schäden zum Nachteil der Natur und der anderen Spaziergänger verursachen.Auch lässt sich diese dezent-deutliche Aufforderung zur im wahrsten Sinne des Wortes Zurückhaltung in Bereichen nutzen, die wie zum Beispiel an Rändern von Gewässern sowieso nicht trittsicher sind. Ein <a href="www.thieme-stadtmobiliar.com/de/produkte/gelaender-zaeune/rabattengelaender/moers/">Rabattengeländer wie das Modell Moers</a> aus dem Produktportfolio der Thieme GmbH wirkt zwar durch seine niedrige Bauhöhe sehr zierlich, es ist aber durch die Bauform und die Materialien doch überraschend stabil und unempfindlich gegen mechanische Einwirkungen. Als echtes Außenmobiliar entspricht es auch weiteren Anforderungen wie langfristiger Witterungsbeständigkeit und Wartungsfreiheit.Das Rabattengeländer Moers ist von ansprechender SchlichtheitGekonnt eingesetzte Schlichtheit ist im Bereich Gestaltung und Design ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Ob sich das <a href="www.thieme-stadtmobiliar.com/de/produkte/gelaender-zaeune/rabattengelaender/moers/">Rabattengeländer Moers</a> nun durch die Gartenanlage einer historischen Umgebung zieht, entlang eines Waldweges, der Grünflächen eines Parks oder durch modern gestaltete öffentliche Plätze, es zeigt sich unbeirrt von selbstbewusster, eleganter optischer Präsenz. Offensichtlich nicht organischen Ursprungs, wirkt es trotzdem nie wie ein Fremdkörper. Auch wenn es nicht wie meist in Parkanlagen rechtwinklig und auf einem Bodenniveau zugeht, macht das niedrige Geländer alle Änderungen der Geländemorphologie mit und dient dabei noch als Orientierungshilfe.Mit den Pfosten aus Aluminiumguss und den aus hochwertigem Stahl gefertigten Verbindungsholmen in 40 x 40 mm sind auch sehr individuelle und anspruchsvolle Konzeptionen und Objektplanungen realisierbar - immer unter dem Aspekt, dass das <a href="www.thieme-stadtmobiliar.com/de/produkte/gelaender-zaeune/rabattengelaender/moers/">Rabattengeländer Moers</a> als Stadtmobiliar eine perfekte Kombination von Funktion und Design abgibt. Mit diesem besonderen Kennzeichen der Produkte der Thieme GmbH lässt es keine Wünsche offen. Besonders dann nicht, wenn die Suche nach einem geeigneten Geländer für die Freiraumgestaltung und speziell nach einem Rabattengeländer für den Kommunalbedarf schnell von statten gehen soll. Mit diesen Qualitätsmerkmalen empfiehlt es sich natürlich auch für jegliche Anwendungszwecke im privatwirtschaftlichen Bereich wie für die Außenanlagen und Außenbereiche von Firmen, Unternehmen und Betrieben.



Bildinformation: Rabattengeländer Moers