Strukturiert informiert

Zum täglichen Geschäft in Kreditinstituten gehört der Kundendialog, der wiederum Prozesse und Anträge in Gang setzt. In Zeiten der Digitalisierung erfolgt der Kundendialog online und offline zugleich, je nach Nutzungskontext der Kunden. Zunächst informieren die Kunden sich kurz über das Smartphone, dann detaillierter am Desktop-PC und schließen beispielsweise den Kredit mittels Anruf bei der Hotline ab. An allen Customer-Touchpoints muss es schnell gehen, doch komplizierte Ablageverfahren und unübersichtliche Strukturen im IT-System behindern oft den reibungslosen Ablauf der nötigen Arbeitsschritte. Ebenso wichtig sind konsistente Informationen über alle Kanäle hinweg. Der Zinssatz des Konsumenten-Kredits muss in der Banking-App und auf der Website identisch sein. Content-Management-Systeme helfen dabei, Informationen und Prozesse im Intranet für Mitarbeiter und im Internet für Kunden konsistent bereitzustellen und die Informationsversorgung zu beschleunigen. „Insbesondere im Kreditwesen spielt die Sicherheit der IT-Systeme eine große Rolle. Im Umgang mit vertraulichen Daten ist der Schutz vor unberechtigtem Zugriff unbedingt zu gewährleisten. Compliance und Transparenz müssen ständig gegeben sein, Regeln eingehalten werden“, weiß Konstantin Stergiopoulos von der pirobase imperia GmbH. Er kennt die Herausforderungen, mit denen Banken, Sparkassen und Kreditgenossenschaften zu kämpfen, um mit den modernen Kommunikationswegen und -formen mitzuhalten, ohne dabei die Systemsicherheit zu gefährden.Jeder Schritt ein Fußabdruck im SystemDokumentieren und archivieren CMS-Lösungen alle vorgenommenen Schritte einzelner, im System arbeitender Personen, lassen sich Änderungen jederzeit nachvollziehen und auf den Urheber zurückführen. Rechte- und Rollenverteilungen geben dabei so viel Handlungsspielraum und so viele Zugriffoptionen, wie die entsprechenden Mitarbeiter benötigen. Dies ist auch für unterschiedliche Webauftritte beispielsweise in einem Finanzverbund möglich. „Mit unserer Enterprise-Lösung pirobase CMS stellen wir zeitnahe Informationsübermittlung im Intranet auch bei diversen Parallelausspielungen sicher, und das auf einer einheitlichen Benutzeroberfläche“, verdeutlicht Konstantin Stergiopoulos und ergänzt: „Teilbereiche einer Unternehmensgruppe haben dann wiederum im CMS die Möglichkeit, diese Informationen und Inhalte spezifisch für ihre Außenkommunikation anzupassen.“ Die Workflow-Engine der pirobase-imperia-CMS-Lösung kann zur Revision und Qualitätssicherung bei Prozessen wie der Freigabe von Texten oder Dokumenten eingesetzt werden. Die Historisierung unterstützt Anwender dabei, die Erstellung von Seiteninhalten, Formularen, Anträgen, Memos, Newslettern und vielen weiteren Content-Produkten nachzuvollziehen.Benutzerfreundlich für bessere KundenberatungMüheloser und schneller Zugriff auf Informationen ist für Mitarbeiter und Kundenbetreuer ein wichtiges Kriterium. Dazu muss ein CMS jedoch benutzerfreundlich und vor allem intuitiv aufgebaut sein. Strukturierte Redaktionsworkflows ermöglichen beispielsweise den Zugriff auf detaillierte und zielgerichtete Informationen zu Fragen sowohl von Kunden als auch intern von Kollegen, und das abteilungsübergreifend. Diese Informationen stehen anschließend langfristig bereit und müssen, im Fall dass die gleiche Frage noch einmal auftritt, nicht erneut eingeholt werden. Für ein leichtes Arbeiten im System sollten nur Funktionen integriert werden, die auch speziell auf die individuellen Anforderungen der Bank ausgerichtet sind. Konstantin Stergiopoulos erläutert: „Funktionen, die überhaupt nicht genutzt, geschweige denn gebraucht werden, bauschen ein CMS nur in seiner technischen Komplexität auf und kosten Geld bei der Entwicklung und Pflege. Viel sinnvoller ist es, wenn eine Bank selbst entscheiden kann, welche Funktionen im System integriert werden sollen, und das flexibel nach Bedarf. Dazu haben wir für unsere CMS ein Add-on-Konzept entwickelt. Out of the box können so zusätzliche Tools, wie Umfrage-Editoren, SEO-konforme-Inhaltsprüfung oder Bild-Editoren, die Erstellung von relevantem Content vereinfachen.“Weitere Informationen unter www.pirobase-imperia.com