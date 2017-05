LIMES Solutions GmbH blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück

(fair-NEWS)

Pressemitteilung von: LIMES Solutions GmbHDie in Schwerin ansässige und bundesweit agierende LIMES Solutions GmbH ist auf Outsourcing- und Business-Process-Lösungen spezialisiert. Mit Rückblick auf das vergangene Jahr zieht das Unternehmen eine positive Bilanz. Die gesetzten Unternehmensziele wurden übertroffen und mehrere neue Projekte umgesetzt. Der Service-Dienstleister erweiterte sein Dienstleistungsportfolio um das Online-Personal-Recruitment im Bereich Social-Media. Zudem gewann das Unternehmen weitere Kunden aus den Bereichen Transport sowie Handels- und Warenlogistik.- Wachstum der Marktpräsenz im süd- und mitteldeutschen Raum -„Zu den positiven Veränderungen im Jahr 2016 gehört die voranschreitende Geschäftsfelderweiterung in Süd- und Mitteldeutschland“, teilt die geschäftsführende Gesellschafterin Ulrike A. Mix mit. „Dank Digitalisierung und dem stetigen Ausbau der hauseigenen IT-Infrastruktur konnten wir insbesondere unser Online-Dienstleistungsportfolio im Social-Media-Bereich deutlich vergrößern. Unsere Kunden schätzen insbesondere, dass wir Ihnen einen fundierten Social-Media-Auftritt verschaffen und diesen verlässlich rund um die Uhr begleiten und monitoren. Dadurch erspart sich das Unternehmen die Einführung von Nacht- und Wochenenddiensten – was auch ihre Personalvertretungen begrüßen.“Die LIMES Solutions GmbH konnte zudem ihr Kerngeschäft, das Exceptions- und Clearing- Management im Bereich Supply Chain Management, weiter ausbauen. Die langjährige Expertise im Entstörungsmanagement von Logistikketten schätzen insbesondere Warenlogistiker, die bundesweite Filialnetze / POS betreiben. Rund um die Uhr bietet LIMES die IT-gestützte und fallabschließende Bearbeitung von bis zu 100 verschiedenen Vorgängen pro Kunden. Dies belegt ebenfalls die positive Kundenentwicklung im Jahr 2016.Kunden und Interessenten erreichen den Logistik-Servicedienstleister am Schweriner Hauptsitz - und über die Website des Unternehmens ( www.limes-solutions.de ).KontaktLIMES Solutions GmbHUlrike A. MixEckdrift 8119061 Schwerin+49 (0) 385 – 489 301-0