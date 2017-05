Venezuela ist endlich Thema in Europa

(fair-NEWS)

„Überrascht und begeistert“ habe sie wahrgenommen, dass deutsche Medien sich seit Beginn der Demonstrationen gegen Präsident Maduro „endlich auch der seit vielen Jahren verschlechternden Situation in Venezuela widmen“.Die venezolanische Journalistin Dalexis Forneau, die seit sechs Jahren Europa bereist und in Berlin die deutsche Sprache erlernt, führt dies darauf zurück, dass Europa mit eigenen Krisen beschäftigt sei und globale Konflikte den Blick auf Asien lenkten.Die Gleichschaltung der Medien und der Aufbau eines repressiven Staatsapparates habe schon lange vor den Wahlen im Dezember 2015 begonnen, als die venezolanische Bevölkerungsmehrheit einem überparteilichen Oppositionsbündnis zu einer Zweidrittelmehrheit im Parlament des südamerikanischen Staates verhalf. „Klarer hätte die Abwahl der regierenden PSUV nicht sein können“, urteilt Forneau, die in Berlin zur Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen fand.Doch Nicolas Maduro und die nach ihrem 2013 verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez auch Chavistas genannten PSUV-Anhänger finden seit der vor zweieinhalb Jahren verlorenen Wahl juristische Tricks im von Vetternwirtschaft und Korruption durchzogenen Land, um eine demokratische Machtübergabe zu verhindern.„Es ist unerträglich, auf deutschen Portalen wie amerika21 im Russia-Today-Stil die Propaganda der reichen PSUV-Nomenklatura zu lesen, während deren Motorrad-Banden in den Städten die Bevölkerung einschüchtern“, erklärt die 26-Jährige und verweist unter anderem auf die aus dem regimetreuen Telesur-Kanal übernommenen Fake-Stories.Dalexis Forneau hofft darauf, dass das Sterben auf den Straßen des ölreichen Landes durch Hunger oder Gewalt und das Sterben in Krankenhäusern wegen Strommangels und fehlender Medikamente ein baldiges Ende findet.



Bildinformation: Dalexis Forneau sieht Venezuela endlich im öffentlichen Fokus (c) D. Forneau