Das Plus an Effizienz und Komfort in der Atemtherapie

(fair-NEWS)

Das neue RC-Cornet® PLUS verhilft Patienten mit chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege zu spürbar mehr Lebensqualität. Das Unternehmen CEGLA Medizintechnik aus Montabaur hat das Gerät für die Atemtherapie mit vielen innovativen Features ausgestattet. Das RC-Cornet® PLUS ist einfach zu handhaben und führt schon nach kurzer, regelmäßiger Anwendungsdauer zu einer Verbesserung des Wohlbefindens bei den Patienten. Die Therapie weitet die Atemwege und reduziert Atemnot. Ebenso befreit es Patienten wirkungsvoll von festsitzendem Bronchialschleim und lindert dadurch effektiv den Husten.Wohltuende Wirkung bei chronischen AtemwegserkrankungenDas RC-Cornet® PLUS ist eine Weiterentwicklung des RC Cornet® und kann den Lebensalltag mit COPD, Raucherhusten, Lungenemphysem, Bronchiektasie, Asthma oder Mukoviszidose erleichtern. Das Gerät wirkt den Folgen der verstärkten Bildung von Bronchialschleim effektiv entgegen: Atemnot und chronischer Husten werden reduziert, ebenso die Häufigkeit von Atemwegsinfekten. Dank der therapeutischen Kraft des oszillierenden positiven Ausatemdrucks (OPEP), der je nach Einstellung stabilisierend oder mobilisierend auf die Atemwege wirkt, können Patienten aufatmen und sich besser fühlen.Einfache Handhabung für jeden TagDas innovative RC-Cornet® PLUS steht für eine einfache und zugleich präzise Handhabung. So ermöglicht das neue patentierte Design eine eindeutige Einstellung der Behandlung und steigert damit den Therapieerfolg. Das neue patentierte Schlauchdesign vereinfacht die Reinigung und beschleunigt die Trocknung. Das neue Einatemventil erlaubt die Ein- und Ausatmung über das Atemtherapiegerät, ohne dass es abgesetzt werden muss. Das RC-Cornet® PLUS ist mit einem integrierten Vernebleranschluss ausgestattet. Dieser ermöglicht, dass eine Inhalations- und eine Atemtherapie gleichzeitig durchgeführt werden können, die sog. Kombi-Therapie.Unter www.cegla.de erhalten Interessierte detaillierte Informationen über das neue RC-Cornet® PLUS. Speziell an Patienten richtet sich die Webseite www.leichter-atmen.de , die vielfältige Informationen, praktische Tipps und Services zu zum Thema Atemwegserkrankungen, insbesondere zu COPD, liefert.