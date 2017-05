FÃ¼r rundum zufriedene HotelgÃ¤ste: Jetzt anmelden zur Pro:CentricÃ® Direct Zertifizierung

(fair-NEWS)

Wenn es um Content-Management-Systeme (CMS) für Hotels geht, stehen drei Anforderungen im Vordergrund: Effizienz, Flexibilität und eine intuitive Einrichtung. All das vereint Pro:Centric® Direct - und noch mehr. Trotz seiner immensen Funktionsvielfalt erlaubt das CMS die einfache, zentralisierte Anpassung und Verwaltung aller TV-Bildschirme und Displays in einem Hotel. Es setzt Maßstäbe hinsichtlich der Zuverlässigkeit und bietet darüber hinaus zahlreiche interaktive Features. Die bis Ende August stattfindenden Zertifizierungen durch LG sind eine perfekte Gelegenheit, sich erweitertes Expertenwissen zu Pro:Centric® Direct anzueignen und von attraktiven Angeboten zu profitieren.Eschborn, 10. Mai 2017 - Hotelgäste erwarten im Zeitalter von Smartphones, Tablets und interaktiver Smart-TVs, dass sie auch im Hotel maßgeschneiderte Informationen und Dienstleistungen über den Fernseher in ihrem Zimmer abrufen können. Die Betreiber stellt das vor große Herausforderungen: Die Umsetzung eines individuell angepassten CMS ist oft aufwendig, teuer und wartungsintensiv. Hier punktet Pro:Centric® Direct: Das intuitive und zuverlässige CMS ist vielseitig, flexibel und mühelos skalierbar - vom kleinen Gastbetrieb bis hin zur internationalen Hotelkette.Elegante Templates und einfache VerwaltungMit der innovativen Software lässt sich die Benutzeroberfläche von Pro:Centric® Direct mit wenigen Mausklicks und per Drag-and-Drop individuell anpassen. So können selbst Anwender ohne IT-Kenntnisse in wenigen Schritten erste Ergebnisse erzielen. Ausgehend von einem leeren Layout oder einer der drei mitgelieferten eleganten Vorlagen werden so individuelle Inhalte erzeugt. Über eigene Icons, Hintergründe und Schriftarten lassen sich alle Elemente perfekt dem Markenbild des Hotels angleichen.Informationen, perfekt auf den Gast zugeschnittenMit Pro:Centric® Direct eröffnet sich eine ganz neue Dialogebene zwischen Hotel und Gast. Nutzergruppen können gezielt ausgewählt und mit individuellen Informationen oder unterschiedlichen Diensten angesprochen werden. So erhalten Konferenzteilnehmer ganz einfach morgens die Agenda ihres Tages angezeigt oder Eltern lassen Erwachsenen-Inhalte auf den TV-Geräten im Zimmer Ihrer Kinder sperren. Gruppen können direkt über Nachrichten angesprochen werden, wenn zum Beispiel ihr Shuttlebus abfährt oder sich die Anfangszeiten ihrer Termine ändern - alles zentral gesteuert, ohne dass ein Manager den Raum betreten müsste.Interaktive Dienste für mehr KomfortÜber interaktive Dienste erhöht Pro:Centric® Direct direkt den Komfort für den Hotelgast: Mit dem sogenannten 1-Click-Service lassen sich zum Beispiel am TV-Bildschirm der Zimmer- oder Wäscheservice ordern. Die Anfragen werden zentral erfasst und können so schnell umgesetzt werden. Zusätzlich bieten Werbebanner für Aktionen und Newsticker weitere Möglichkeiten, gezielt auf Aktionen hinzuweisen, sodass die Gäste keines der Angebote ihres Hotels übersehen.Jetzt Experte werden: Direkt bei LG zertifizierenInteressenten können sich direkt bei LG Electronics in der Europazentrale in Eschborn als Pro:Centric® Direct Experte zertifizieren lassen. Die ersten Schulungen Anfang Mai waren ein voller Erfolg, weitere Termine sind am 28. Juni und 29. August geplant. Im Rahmen der umfangreichen Zertifizierung erhalten die Teilnehmer detailliertes Fachwissen und können sich intensiv mit den Vorteilen und vielfältigen Möglichkeiten des CMS vertraut machen. Wer sich bis zum 31.05.2017 registriert, erhält im Anschluss an seine Teilnahme darüber hinaus eine hochwertige Smart-TV-Set-Top-Box STB-5500 von LG sowie eine Pro:Centric® Direct Lizenz. Alternativ besteht die Möglichkeit, an einem Webinar teilzunehmen: Diese virtuellen Online-Schulungen finden am 1. Juni und 4. August, jeweils ab 10 Uhr statt.Die Anmeldung und weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden:



Bildinformation: Pro:Centric® Direct von LG Electronics hat viele Funktionen und ist dennoch leicht verständlich.