Die Kieler Woche verbindet die ganze Welt

Bonn, Mai 2017 - Mehr als drei Millionen Gäste aus aller Welt tauchen jedes Jahr in das bunte, facettenreiche Leben der Kieler Woche ein. Rund 2.000 Veranstaltungen aus Unterhaltung, Kultur, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Sport verschmelzen neun Tage zu einer einzigartigen Veranstaltung und begeistern die Besucher. Das Segeln und alles rund um das Wasser stehen zwar auch in diesem Jahr vom 17. bis zum 25. Juni wieder im Mittelpunkt, aber eines wird genauso garantiert: Die Kieler Woche bietet beeindruckende Festivalbühnen und Auftritte von bekannten Künstlern und jede Menge Programm.Viel los in Kiel! Von Australien mal eben nach Argentinien schlendern? Oder von Nepal nach Neuseeland? Auf dem "Internationalen Markt" der Kieler Woche alles kein Problem. 34 Nationen präsentieren sich in diesem Jahr auf dem Rathausplatz. Wer den "Internationalen Markt" besucht, geht auf eine Weltreise der kurzen Wege. Vertrautes steht hier neben Exotischem, Bekanntes verbindet sich mit Ungewöhnlichem. Die auf dem Markt vertretenen Länder sind auf allen Kontinenten beheimatet - und präsentieren sich traditionell nicht nur mit ihren kulinarischen, sondern auch kulturellen Genüssen. Auf der Rathausbühne sorgen Künstler- und Kulturgruppen aus den verschiedenen Ländern für akustische und visuelle Eindrücke. Von Klassik und Pop über Folklore und Schlager ist alles dabei.Bühne frei für die Kleinkunst In diesem Jahr ist das Programm noch vielseitiger und abwechslungsreicher. Und bietet neben seinen vielen Höhepunkten auch einige Neuheiten. Akrobatik und Artistik, Comedy und Jonglage, Kindertheater und Straßenclowns: An den neun Kieler-Woche-Tagen präsentieren 25 Kleinkunstgruppen bei ihren mehr als 200 Auftritten rund 140 Stunden Programm.Und da war doch noch etwas... 5000 Segler gehen an den StartWährend der Kieler Woche gehen über 5000 Segler aus aller Welt mit rund 2000 Boten in den verschiedensten Sportboot-Disziplinen an den Start, darunter auch zahlreiche Olympiasieger und Weltmeister. Dazu kommen noch ca. 900 Aktive bei den Kutter-Wettfahrten auf der Innenförde. Außerdem sind um die 100 Groß- und Traditionssegler bei der Kieler Woche zu Gast in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt.Wer bei der spannenden und unvergesslichen Kieler Woche dabei sein möchte, sollte sich schnell um ein Hotelzimmer bemühen, z. B. im GHOTEL hotel & living Kiel. Das Hotel liegt direkt vor den Toren der Landeshauptstadt, befindet sich in sehr günstiger Verkehrslage und ist schnell erreichbar. Die Hotelzimmer sind modern und komfortabel eingerichtet. Sie verfügen über Dusche/WC, Föhn, Safe, Sat-TV, Radio und Direktwahltelefon. Der Internetzugang mittels WLAN und der Empfang des TV-Senders Sky sind kostenfrei.Wer möchte, kann bequem vom Hotel mit dem Fahrrad nach Kiel rein fahren und die Veranstaltungen der Kieler Woche genießen. Das GHOTEL hotel & living stellt den Gästen kostenlos Räder zur Verfügung. Mehr Infos erhält man unter: www.ghotel.de oder direkt im Hotel anrufen unter Tel. 0431 - 32 00-0.Weitere Infos und Buchung: GHOTEL hotel & Living Kiel, Tel. +49 (0) 431 - 32 00-0, kiel@ghotel.de, www.ghotel.de Mehr Infos zu allen Hotels unter: www.ghotel.de



Bildinformation: Komfortabel übernachten im GHOTEL hotel & living Kiel (Bildquelle: GHOTEL hotel & living Kiel)