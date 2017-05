SOMMER 2017 IM HURAWALHI ISLAND RESORT

(fair-NEWS) Malediven, 9. Mai 2017: Auf Hurawalhi präsentieren sich die Malediven von ihrer schönsten Seite. Ein Stück Smaragd in endlosen azurblauen Gewässern bietet das Hurawalhi Island Resort den perfekten tropischen Zufluchtsort für den Sommerurlaub. Pulverige Sandstrände laden zum Entspannen ein und bieten gleichzeitig einen unvergleichlichen Spielraum für Wassersportler. Die zahlreichen Aktivitäten und Ausflugsmöglichkeiten bieten jedem Gast seinen persönlichen unvergesslichen Urlaubsmoment.



Ein Inselparadies auf 6,5 Hektar, ist Hurawalhi mit einer Länge von 400 Metern und einer Breite von 165 Meter komplett von einem wunderschönen weißen Sandstrand umgeben. Dieser lädt Gäste dazu ein, gleich bei Ankunft ihre Schuhe abzulegen und sich auf Erkundungstour des romantischen Hideaways zu begeben. Zarte Düfte von Frangipani-, Hibiskus- und Geißblatt-Blüten begleitet von einer sanften Meeresbrise versetzen Gäste in eine neue Welt. Was das Klima angeht, so sind die Malediven auch im Sommer von einem tropischen Klima gezeichnet und sind mit durchschnittlich 30°C über Tag und angenehmen 25°C in der Nacht das perfekte Reiseziel.



Wer seinen Sommer im Hurawalhi Island Resort verbringt, darf sich über eine Vielzahl an Aktivitäten und Ausflügen erfreuen. Um Seele und Körper in Einklang zu bringen, bietet das Resort Sunrise- und Sunset-Beach-Yoga mit erfahrenen Yoga-Lehrern an. Wer es ruhiger und romantischer angehen mag, kann auf der Sandbank „Dream Island“ den unvergleichlichen Sternenhimmel beobachten oder sich einen Film im Strandkino anschauen.



Für Feinschmecker hält das Hurawalhi Island Resort ganz besondere Erlebnisse parat. Neben unvergleichlichen Restaurantoptionen können Gäste ihr exklusives Geschmackserlebnis am Strand austragen. Bei einem privaten Beach Barbecue oder einem romantischen Candle Light Dinner am Strand lernen Gäste ganz exklusiv die hochwertige lokale Küche Hurawalhis kennen. Beim Chef’s Table überrascht der Chefkoch bei sagenhaftem Lagerfeuer mit außergewöhnlichen Kreationen. Ein Wine Tasting am Strand lässt die Weinkennerherzen höher schlagen und macht sogar den Biertrinker zum absoluten Weinfan.



Nur wenige Meter vom bezaubernden Strand ist das spektakuläre Hausriff, welches sich wie eine natürliche Schutzbarriere um Hurawalhi windet. Die atemberaubende Korallenlandschaft beeindruckt Gäste mit einem zauberhaften Schauspiel: Rote, grüne und blaue Korallen sind von einem buntem Meeresleben umgeben, darunter Clownfische, Kaiserfische, Falterfische, Napoleonfische, Meeresschildkröten, Muräne und viele mehr.



Für Anfänger und Begeisterte, die ihre Schnorcheltechniken aufbessern wollen, bietet Prodivers, die hauseigene PADI 5-Sterne-Tauchschule des Hurawalhi Island Resorts, kostenlose Schnorchel- und Tauchkurse an. Geführte Schnorcheltouren im Hausriff geben Gästen genaue Einblicke in das faszinierende und vor allem komplexe Ökosystem. Besonders aktive Gäste können sich an Jetskis, Parasailing, Wasserski, Wakeboards, Fun-Tubes und Sofa Rides, Windsurfing, Kanus und Katamaranen erfreuen.



Ein besonderes Sommerangebot erwartet Gäste, die im Zeitraum vom 1. August 2016 bis einschließlich 31. Mai gebucht haben oder dies noch vorhaben. Diese erhalten 20% Rabatt auf alle Übernachtungspreise und die ausgewählte Verpflegung. Der Rabatt gilt für den Reisezeitraum vom 1. Mai 2017 bis einschließlich 31. Oktober 2017.