Großes Prüfungsevent der kleinen Kampfkünstler der Taekwondo-Schule Fichtner

Großes Prüfungsevent der kleinen Kampfkünstler der Taekwondo-Schule FichtnerDie jungen Kampfkünstler der Lil Dragon- und Kindergruppen der Sportschule Fichtner, haben in der letzten Woche ihr Können unter Beweis gestellt und erwarteten mit Spannung und sehr diszipliniert das Prüfungsevent am vergangenen Freitag in der Sportschule Fichtner, Fraunhoferstraße 1 in Valley. Hier wurden ihnen von Großmeister Josef Fichtner (5. Dan Taekwondo, 4. Dan Jiu Jitsu) die Urkunden und ihre neuen Gürtel verliehen.Als erstes stand das Demonstrieren von Grundtechniken auf dem Programm. Es mussten einfache Fußtechniken, wie Ap-Chagi ( Vorwärtskick ), Nareo Chagi (Abwärtsschlag ), oder Yop-Chagi (Seitkick) gezeigt werden.Aber auch richtig ausgeführte Fauststöße, Blocktechniken, oder Schritttechniken mussten von den Kindern vorgemacht werden.Dabei wurden Standvermögen, Krafteinsatz, Beweglichkeit und Koordinations- vermögen geschult.Das primäre Ziel der Taekwondoschule Fichtner ist es Vor- und Grundschulkindern eine „Ja, das schaffe ich“ Einstellung zu vermitteln. Sicherheit und Wertevermittlung stehen hierbei an erster Stelle.Diese Einstellung hilft den Kindern bei der Entwicklung und macht die Sportschule Fichtner einzigartig durch die Förderung von sozialem, emotionalem, körperlichen und intellektuellem Wachstum.Vor allem beim Thema Umgang mit Fremden bewiesen die Kinder, dass Sie gelernt haben Gefahrensituationen bereits frühzeitig zu erkennen bzw. zu vermeiden.Dass man sich auch mit einfach erlernbaren Techniken in Gefahrensituationen gut verteidigen kann, demonstrierten die jungen Prüflinge im Bereich Hosinsul.Das einfache Abwehren von Fauststößen, das Lösen aus Haltegriffen sowie das Umsetzen verschiedener Grundtechniken in der Selbstverteidigung wurden hier vom Prüfer beurteilt.Zu guter Letzt stand noch ein Theorietest auf dem Programm, bei dem Grundkenntnisse der Geschichte des Taekwondo, die koreanischen Bezeichnungen einfacher Techniken, sowie Fragen zu den Themen - Sicherheit zu Hause, Umgang mit Fremden, Brandsicherheit und Verkehr beantwortet werden mussten.Nach der Gürtelverleihung durch Großmeister Josef Fichtner durften alle ihre neuen Gürtel anlegen. Mit stolz leuchtenden Augen liefen die Kinder danach durch ein von den Eltern gebildetes Spalier.



Bildinformation: Die Kinder nach bestandener Prüfung